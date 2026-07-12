Schober réagit à l’expulsion d’un joueur suisse : « On déteste Messi et le football ! »

Le journaliste égyptien Ahmed Shobier a provoqué une vive polémique en commentant l’incident arbitral qui a émaillé le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et la Suisse, il a vivement critiqué la décision de l’arbitre portugais João Pinheiro, qui a conduit à l’expulsion de l’attaquant suisse Breel Embolo après une intervention de l’assistance vidéo.

Sur son compte « X », l’ancien gardien a commenté : « La Suisse a osé tenir tête à l’Argentine et a obtenu le match nul. Elle réalisait un excellent match et se dirigeait d’un pas sûr vers la victoire, avant que l’arbitre et la VAR n’interviennent pour annuler le carton jaune qu’il avait brandi à l’encontre d’un joueur argentin, puis l’attribuer à Embolo en tant que deuxième avertissement, obligeant ainsi la Suisse à terminer le match à dix. Avez-vous déjà vu une telle aberration arbitrale ? Vous nous avez fait détester Messi et le football. »



Ces propos interviennent après l’épisode controversé survenu à la 69^e minute : l’arbitre avait d’abord averti l’Argentin Leandro Paredes pour une faute sur Embolo, avant que la VAR ne corrige l’identification et ne sanctionne finalement le joueur suisse d’un deuxième carton jaune.

Après avoir revu l’action sur l’écran du stade, l’arbitre a annulé l’avertissement infligé à Paredes et a sanctionné Embolo d’un carton jaune pour simulation. Ce deuxième avertissement a conduit à l’expulsion de l’attaquant suisse, déjà sanctionné en première période, à la 72^e minute alors que le score était de 1-1.

Si la règle autorise bien l’intervention du VAR pour corriger une erreur d’identification, le timing et l’impact direct de cette décision ont déclenché une vive polémique.

Bien que conforme aux dispositions réglementaires, le timing de cette intervention et son impact direct sur la rencontre ont suscité un vif débat, d’autant que la Suisse a dû terminer le match à dix. avant que l’Argentine ne l’emporte 3-1 après prolongation et ne se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

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