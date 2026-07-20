Le journaliste égyptien Ahmed Shobier a salué la prestation de l’équipe d’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2026, estimant que « La Roja » méritait de remporter le titre après avoir dominé l’Argentine, tout en adressant de vives critiques à l’arbitrage et à la Fédération internationale de football (FIFA).

Sur son compte X, il a publié après la finale : « L’Espagne est une équipe exceptionnelle, très soudée. Rodri est un joueur hors pair et Luis de la Fuente un sélectionneur habile, capable de mener son groupe vers la victoire. L’Espagne a donné une leçon de football à l’Argentine et s’est imposée malgré un arbitrage médiocre, alors même que la FIFA a tout mis en œuvre pour favoriser la victoire de l’Argentine. Je suis extrêmement heureux pour les Espagnols. »

Ces propos interviennent après le sacre des Espagnols, vainqueurs 1-0 en finale et doubles champions du monde.

Ces propos s’inscrivent dans la lignée de sa position tout au long de la compétition. Il avait déjà vivement critiqué les décisions arbitrales lors du quart de finale Argentine-Suisse, estimant que l’intervention du VAR dans l’expulsion de l’attaquant suisse Breel Embolo avait favorisé la sélection argentine, Il avait alors écrit que ces décisions « nous ont fait détester Messi et le football ».

Il avait déjà dénoncé les décisions arbitrales lors du huitième de finale controversé entre l’Égypte et l’Argentine, puis revenu à la charge à plusieurs reprises jusqu’à la finale.

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