La rencontre a été assombrie par une scène dramatique à la 39e minute, qui a finalement signifié la fin prématurée de la soirée pour l’arbitre Mathilde Demoncay.

À l’origine, une faute sur l’attaquant de Fortuna Lequincio Zeefuik. Le jeune avant-centre du club néerlandais de première division a été tiré par le maillot par son adversaire et s’est ensuite laissé emporter par une réaction virulente. Une altercation confuse s’est développée en un éclair, impliquant ensuite de plus en plus d’acteurs des deux équipes.

En tentant de calmer la situation et d’apaiser les esprits échauffés, l’arbitre s’est retrouvée au milieu de la mêlée. Demoncay a alors perdu l’équilibre, est tombée sur la pelouse et a subi une légère commotion cérébrale. Il n’était plus question pour elle de poursuivre sa mission après la pause.

Lors d’un match amical : une arbitre mise K.-O. dans une échauffourée

La blessure de l’arbitre a entraîné un changement inhabituel dans le corps arbitral après la pause : l’un des juges de touche a pris en charge la direction du match pour la seconde période et a mené la rencontre à son terme.

Pour combler le vide créé sur la ligne de touche, un spectateur est spontanément intervenu. Actif comme arbitre amateur, il a pris le drapeau sur la ligne pour le reste de la rencontre.

Sittard et Metz bientôt de retour en saison

Sur le plan sportif, le duel s’est terminé sur une victoire 3-1 de l’équipe française. Pour la formation de Sittard entraînée par Danny Buijs, cette confrontation constituait l’avant-dernier match amical de la préparation estivale.

Vendredi prochain, Sittard disputera sa répétition générale contre le représentant chypriote de l’APOEL Nicosie, avant le coup d’envoi de l’Eredivisie le 8 août avec un déplacement sur la pelouse du PSV Eindhoven.

Metz, de son côté, affrontera le 1. FC Kaiserslautern le 1er août. La saison de Ligue 2 débutera pour le club une semaine plus tard avec un match à domicile contre l’EA Guingamp.