Scandale en direct : beIN Sports présente ses excuses après un commentaire honteux

La chaîne « beIN Sports » a présenté ses excuses après qu'un journaliste a été filmé en train de tenir des propos déplacés au sujet de la star du tennis Aryna Sabalenka.

La chaîne diffusait la couverture des finales de la WTA à destination des téléspectateurs en France lorsque les spectateurs ont remarqué un commentaire lors de la retransmission en direct qui ne semblait pas destiné à l'antenne, d'après le quotidien anglais « The Sun ».

Au cours d'une vidéo promotionnelle, la caméra s'est attardée sur Sabalenka, deuxième joueuse au classement mondial du tennis féminin, âgée de 28 ans, qui a envoyé un baiser à la caméra.

Mais le journaliste Matthieu Soulier, qui ne semblait pas s'être rendu compte que son micro était ouvert, a été entendu en train de tenir un commentaire déplacé sur la Biélorusse en arrière-plan.

On peut entendre Soulier dire pendant la séquence vidéo de Sabalenka : « Regarde, regarde, regarde, elle est horrible ».

Un téléspectateur a publié la séquence sur les réseaux sociaux, qualifiant ces propos de « honteux » et interpellant l'organisme de régulation de l'audiovisuel français.

L'utilisateur a également mentionné Florent Houzot, directeur des opérations de diffusion, de la programmation et de l'édition chez beIN Sports France.

Le dirigeant a rapidement réagi en présentant des excuses au nom du diffuseur.

Houzot a écrit : « Je suis désolé et je condamne fermement les propos tenus en direct ce soir lors de la diffusion des finales de la WTA ».

Il a ajouté : « Ces commentaires ne reflètent pas les valeurs de beIN SPORTS. Je réaffirme notre engagement à traiter avec respect tous les sportifs et les intervenants de nos programmes ».

Soulier n'a pour l'heure fait aucun commentaire au sujet de la polémique en cours.

Cette situation survient un seul jour après l'annonce par la chaîne de télévision d'un accord pluriannuel pour la diffusion du circuit ATP en France.