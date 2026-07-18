Scaloni : « J'espère que Yamal sera suspendu avant la finale de la Coupe du monde »

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a mis en garde contre la menace représentée par la pépite espagnole Lamine Yamal, qu’il qualifie de « joueur exceptionnel ».

Yamal, l’un des atouts majeurs de la sélection espagnole, devrait prendre part à la finale de la Coupe du monde, dimanche, face à l’Argentine.

Bien que le jeune ailier n’ait pas encore retrouvé son niveau optimal après sa blessure à l’ischio-jambier, il poursuit sa progression physique et pourrait représenter un danger croissant pour la défense argentine.

Lors de la conférence de presse, relayée par le site News18, Scaloni a lancé avec malice : « Comment arrêter Yamal ? J’aimerais bien qu’on puisse enfermer Lamine dans sa chambre. »

Il a ajouté : « Yamal est vraiment un joueur exceptionnel. Ce garçon est un trésor pour le football, il est encore très jeune et a beaucoup à apporter à ce sport. »

Il a conclu : « Yamal est un talent qui apportera beaucoup de joie à l’Espagne à l’avenir, mais nous espérons que ce ne sera pas dimanche. Tout comme Lionel Messi, c’est l’un de ces joueurs qu’il est extrêmement difficile de marquer et d’arrêter. »