Scaloni évoque son avenir, le maillot de Messi et le nouveau capitaine de l'Argentine

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, s'est exprimé sur plusieurs dossiers importants, notamment son avenir avec la sélection, Lionel Messi, le sort du maillot numéro 10, la date d'arrivée du capitaine en Argentine, ainsi que l'identité des nouveaux capitaines de l'équipe.

Les déclarations de Scaloni sont intervenues ce mardi, lors de la conférence de presse qu'il a tenue avant le match amical contre la Bolivie, prévu à l'aube d'après-demain jeudi au stade « Mario Alberto Kempes » dans la ville de Cordoba, pour le premier match amical de l'Albiceleste après la Coupe du monde 2026.

« J'ai pris la décision de continuer »

Scaloni a confirmé son souhait de poursuivre sa mission avec la sélection argentine, alors que son contrat actuel touche à sa fin en décembre prochain.

À propos des négociations avec Claudio Tapia, le président de la Fédération argentine de football, Scaloni a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « J'ai parlé un moment avec le président Tapia pour voir si nous pouvions aller de l'avant et parvenir à un accord. Nous avons maintenant ces matchs devant nous, mais tout dépendra de la conclusion d'un accord. La volonté est là, et c'est cela l'important. »

Le sélectionneur de l'Argentine a ajouté : « J'ai pris la décision de continuer, et j'ai la volonté de poursuivre le travail et de parvenir à un accord. Quand nous aurons quelque chose, nous l'annoncerons. »

Scaloni tranche sur le sort du maillot numéro 10

Concernant le joueur qui portera le maillot numéro 10 après Messi, Scaloni a été clair : « Jusqu'au match de Leo, nous ne donnerons le numéro 10 à personne. »

Il a ajouté : « Ensuite, nous verrons », précisant que l'idée est qu'« un joueur le conserve, avec toute la valeur et la beauté que cela représente ».

La date d'arrivée de Messi en Argentine

Scaloni a dévoilé la date d'arrivée de Messi dans le pays, déclarant : « Au départ, il viendra en fin de semaine, après le match du 3 octobre contre le Burkina Faso. S'il veut venir pour ce match, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais il arrivera dimanche. »

Messi devrait disputer son match d'adieu avec la sélection argentine contre le Bénin au stade « Monumental », qui devrait afficher complet.

Scaloni désigne les capitaines de l'Argentine après Messi

À l'approche du départ de Messi de la sélection, Scaloni a également évoqué l'identité du capitaine qui portera le brassard de l'Argentine, précisant qu'il y aura trois capitaines lors des prochains matchs amicaux.

Il a déclaré : « Le capitaine était déjà Cuti (Romero) après Leo et Ota (Otamendi), le deuxième sera Emiliano (Dibu), et l'autre Lautaro Martínez, du moins pour ces matchs. »

Scaloni a fait l'éloge de Romero, en déclarant : « Cuti, en plus d'être un joueur formidable, doit assumer cette responsabilité, et il l'a fait. Nous savons qu'il en est capable, et il doit montrer ce que signifie porter le brassard de capitaine. »

Il a ajouté : « Tout le monde voudra s'inspirer de lui, et il doit progresser dans beaucoup de domaines. Nous constatons qu'il est capable d'être un capitaine, et nous pensons qu'il sera toujours présent pour défendre le maillot de la sélection. »

« Il sera difficile de remplacer Messi le capitaine »

Scaloni a insisté sur le fait que le départ de Messi ne représentera pas seulement une perte sportive, mais laissera aussi un vide au niveau du leadership sur et en dehors du terrain.

Il a déclaré : « Au-delà du joueur qu'il est, il apporte quelque chose sur le terrain et en dehors que je n'ai vu chez personne d'autre. Imaginez donc s'il n'était pas difficile de le perdre. »

Il a nuancé : « Mais nous avons des personnes capables d'apporter du leadership, et de bonnes personnes, et c'est cela le plus important. Je ne cherche pas des chefs qui font peur à leurs coéquipiers, mais des personnes bonnes et positives. »

Scaloni a conclu : « Nous devons tous compenser ce que faisait Leo, et ce sera difficile, mais le groupe a toujours répondu présent. »

Le calendrier des matchs amicaux de l'Argentine

Argentine - Bolivie : mercredi 30 septembre, au stade « Kempes » à Cordoba.

Argentine - Burkina Faso : samedi 3 octobre, au stade « Monumental ».

Argentine - Bénin : mardi 6 octobre, au stade « Monumental ».