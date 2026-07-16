Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a salué le courage de ses joueurs après la victoire (2-1) sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mercredi soir. « Ce groupe ne cesse de m’impressionner », a-t-il déclaré.

Menés 1-0 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55^e minute, les coéquipiers de Lionel Messi ont renversé la vapeur en inscrivant deux buts tardifs par Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Grâce à ce succès, l’Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive et tentera de conserver son titre face à l’Espagne dimanche prochain.

«C’est une grande joie pour notre pays et notre peuple, ce groupe ne cesse de m’impressionner», a déclaré Scaloni après la qualification pour la finale.

Il a ajouté, selon la chaîne « ESPN » : « Nous donnerons le maximum, mais après, ce sera très difficile… Ce n’est pas de l’arrogance, mais nous sommes exceptionnels. »

Il a conclu : « Ce sont ces joueurs qui nous ont menés à la victoire dans ce match. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même jusqu’au bout, et ils ont une nouvelle fois montré qu’ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir. C’est formidable. »

Il a ajouté : « Je tiens à souligner l’implication de ceux qui s’entraînent sans pouvoir jouer : ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ces joueurs ont encore une fois tout donné ; c’est ainsi dans le football et dans la vie. »

Interrogé sur les accusations d’un arbitrage favorable, il a répondu avec fermeté : « Qu’ils disent ce qu’ils veulent sur l’aide apportée à l’Argentine, mais avec la technologie de l’arbitrage vidéo (VAR) aujourd’hui, c’est extrêmement difficile. »

Il a conclu : « Sur le match, cette équipe est plus à l’aise sous pression. L’adversaire hésite, nous guettons la faille et nous la frappons. C’est ce que je ressens. »

Il conclut : « Nous aurions pu perdre, mais nous aurions quand même été fiers, car nous avons tout donné et nous nous sommes créés six ou sept occasions. Le football, ce n’est pas seulement un beau jeu, comme en deuxième mi-temps ; c’est aussi savoir endurer la souffrance. »

Il a ajouté : « Cette performance a surpassé les difficultés rencontrées face à l’Égypte ; même si nous avons mieux joué aujourd’hui, tout a été incroyable. Profitons-en maintenant, car dès demain nous penserons à la finale de dimanche contre l’Espagne. »

Scaloni a ajouté : « Nous avons savouré ce moment, car la situation était délicate avant l’annonce de la liste définitive en raison des blessures ; cela nous a rendus plus forts en tant que groupe. On nous a dit qu’ils seraient prêts, et cela a été le tournant, car ils sont arrivés en bonne forme et continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Je connais ces joueurs, je connais leur mentalité : ils sont forts, dans tous les sens du terme. Ils ont été les meilleurs partout où ils ont joué ; cela ne leur met pas de pression, ils continuent d’aller de l’avant. Ils ont gardé le ballon et continué à attaquer sans se soucier d’une éventuelle erreur qui les éliminerait de la finale. Ils jouent comme des enfants de sept ou huit ans. Il est clair que la victoire leur apporte davantage de sérénité et de bonheur. »

« Ce qui me motive, ce n’est pas d’ajouter un nouveau titre à mon palmarès, même si j’espère bien sûr que cela se produise, comme au Qatar, et ce malgré le regard que les gens portent sur moi, notamment lorsqu’ils m’interrogent sur les critiques. Je veux faire mon travail au mieux, et les joueurs aussi. Si nous gagnons, nous devons continuer à bien jouer ; c’est ainsi que nous nous motivons et que nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. »

Il a ajouté : « Ça me fait mal de laisser Rodrigo (De Paul) sur le banc ; je me reconnaissais un peu en lui par mon engagement sur le terrain. Il n’existe aucune règle interdisant de laisser sur le banc un joueur déjà titré ; on opte toujours pour la meilleure option du moment. Les joueurs le comprennent parfaitement. Il y a une raison pour laquelle Paredes et Lautaro Martínez sont parfois remplaçants. »

Il a ajouté : « Lautaro ne lâche jamais ; il est entré et a marqué, et Nico González s’est aussi distingué. Chaque joueur remplit parfaitement son rôle, et ils savent que la décision de l’entraîneur doit être respectée car il pense au mieux pour l’équipe. »

Interrogé sur la finale à venir, Scaloni a tranché : « L’Espagne est une grande équipe ; elle a infligé une défaite écrasante à la France, comme je l’avais prévu avec beaucoup d’autres, et on s’attendait à ce qu’elle soit un adversaire coriace. Nous avons décortiqué leur style, ils ont apporté quelques ajustements, mais nous connaissons leur jeu et nous sommes prêts à les défier. Pour l’instant, savourons cette victoire. »

Il a ajouté : «De la Fuente, le sélectionneur espagnol, a été mon professeur lors d’un stage d’entraînement. Nous avons de bonnes relations ; j’ai eu une longue conversation avec lui au Qatar. Il a brillamment mené son équipe jusqu’en finale. Tout le monde sait que je vis en Espagne et que j’ai une famille espagnole, mais dimanche, je veux bien sûr le battre.»

Il a conclu : « J’espère que les Espagnols se réjouiront de la qualification de l’Argentine pour la finale. Leo (Messi) a joué là-bas pendant de nombreuses années… Je ne sais pas ce qu’il devrait faire de plus pour convaincre tout le monde qu’il est le meilleur de l’histoire ; cela ne fait plus aucun doute aujourd’hui, je crois. La plupart des Espagnols l’aiment beaucoup. »