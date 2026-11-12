Scaloni choque les supporters de l'Argentine avec un aveu amer au sujet de Messi

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Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'équipe nationale argentine, a réagi à la prolongation de son contrat avec l'Argentine, jusqu'en 2030.

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Le journal Sport a publié les déclarations de Scaloni, qui a adressé ses remerciements à la Fédération argentine et a exprimé son enthousiasme à poursuivre le projet.

Scaloni a déclaré : « Je suis extrêmement heureux, ils ont fourni un énorme effort pour conclure cet accord. Et même si ce ne sont pas des moments faciles pour les membres de ma famille, cela me procure un grand sentiment de satisfaction. »

Il a poursuivi : « En toute franchise, c'est ce que nous voulions tous depuis le début. Nous sommes comme au premier jour, toujours avec le même enthousiasme et la même envie, sinon je n'aurais pas pu être ici. »

Il a insisté : « Travailler à ce poste exige de le faire avec toute son énergie et toute sa vitalité. Et après avoir consulté mes proches, nous avons décidé que continuer était la meilleure option. »

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Scaloni a ajouté : « La Fédération argentine et son président ont fourni un énorme effort. Et désormais, une étape importante de notre parcours commence, durant laquelle nous donnerons leur chance aux jeunes joueurs qui attendent leur tour. »

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Il a souligné : « Nous devons faire preuve de patience avec ces joueurs, car ils possèdent un potentiel immense, mais ils n'ont peut-être pas encore atteint le niveau que nous ont offert Lionel Messi, Ángel Di María et Otamendi. »

Le sélectionneur de l'Albiceleste a affirmé : « Désormais, ces joueurs ont besoin que tout le monde fasse preuve de compréhension. J'ai le même enthousiasme et la même envie que j'avais au premier jour. »

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Le sélectionneur Scaloni a également évoqué Lionel Messi, sur lequel il ne pourra plus compter lors de la prochaine étape, après sa retraite internationale, reconnaissant qu'il s'agit d'un joueur irremplaçable.

Scaloni a déclaré : « Messi est irremplaçable, et il n'y a aucun moyen de contourner la chose et d'essayer de jouer de la même manière en son absence, ce n'est pas possible. Son influence ne se limitait pas à ce qu'il apportait sur le terrain, elle s'étendait aussi à ce qu'il créait autour de lui. »

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Il a insisté : « Nous allons maintenant essayer de continuer sans lui, tout en conservant un style de jeu similaire et en cherchant d'autres alternatives. Il est difficile de composer une liste pour la sélection en son absence, mais nous devons tous nous y habituer. Et notre mission sera de jouer de la même manière sans lui. »

Lionel Scaloni n'a pas révélé l'identité du joueur qui portera le maillot numéro 10, qu'arborait l'ancienne star du Barça, lors de la période à venir.

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Il a déclaré à ce sujet : « Nous n'avons pas réfléchi au joueur à qui nous attribuerons ce numéro tant que cela ne devient pas obligatoire, et le moment venu, nous verrons à qui nous le donnerons. Cette question ne me préoccupe pas et je ne la juge pas importante. Lorsque nous prendrons la décision, nous espérons que le choix sera définitif, et que nous n'attribuerons pas le maillot numéro 10 à tous les joueurs. Lorsque nous déciderons, nous espérons qu'il reviendra à un joueur capable de le conserver. C'est l'idée. »

Selon ce qu'a rapporté la presse argentine, le nouvel accord entre Scaloni et la sélection comprend un contrat divisé en deux phases, selon une formule de deux ans + deux ans.

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La première phase s'étend sur les deux prochaines années, avec un accent mis sur la Copa América 2027, et prévoit la possibilité de mettre fin au contrat de manière anticipée si le sélectionneur estime ne plus avoir la motivation ou l'énergie nécessaires pour continuer.

Quant à la deuxième phase, elle prolongera le contrat de deux années supplémentaires, dans le but d'atteindre la prochaine phase finale de la Coupe du monde.

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Au niveau du staff technique, le changement le plus notable réside dans l'absence de Walter Samuel, qui a décidé de se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle en tant qu'entraîneur en Europe. En dehors de cela, le staff technique conservera sa composition habituelle, qui comprend Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli et Matías Manna.