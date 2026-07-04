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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Scaloni, à la veille d’affronter l’Égypte : « On nous a reproché d’être dans la partie la plus facile du tableau ! »

Argentine vs Cap-Vert
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Cap-Vert
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À déterminer vs Égypte
Égypte
L. Scaloni
Argentine
Cap-Vert
É.-U.
Égypte

Les champions du monde ont dû puiser dans leurs réserves pour se défaire des Red Devils.

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a défendu la prestation de son équipe après la victoire 3-2 en prolongation contre le Cap-Vert en 16es de finale de la Coupe du monde, affirmant que les « Albicelestes » avaient enfin livré leur premier vrai match difficile du tournoi.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre au Hard Rock Stadium de Miami, il a répondu aux détracteurs du tirage au sort en déclarant : « Vous vous souvenez quand on m’a dit que nous étions dans la partie la plus facile du tableau ?… J’espère qu’ils comprennent désormais qu’il n’existe pas d’adversaire facile. Je félicite l’équipe du Cap-Vert, nous savions qu’elle était solide et compétitive, et nous avons souffert. »

Il a ajouté : « Je pense que nous méritions la victoire, mais cela n’enlève rien au fait que notre adversaire a bien joué. Je tiens à souligner les aspects positifs : cette équipe n’abandonne jamais. Je me souviens des prolongations au Qatar : l’équipe a continué à attaquer, les joueurs ont terminé le match épuisés, mais c’est une bonne chose. »

Interrogé sur la fatigue perceptible chez ses joueurs, il a répondu : « De la première minute des prolongations jusqu’au coup de sifflet final, l’équipe a tenu. Un peu d’essoufflement, certes, mais quand on joue avec tant de passion pour la sélection, ça compense l’air qui manque. Ce soir, le groupe a montré un grand caractère. »

Interrogé sur l’égalisation à 2-2, il a reconnu : « Le but qu’ils ont marqué était incroyable. Dans ma tête, j’ai pensé : “C’est fini, on ne joue pas bien.” J’avais l’air plus calme que je ne l’étais en réalité. »

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Il a également salué la capacité de son équipe à résister à la pression : « Ce qui caractérise le mieux cette équipe, c’est sa capacité à encaisser les coups et à continuer d’attaquer. L’équipe a donné le meilleur d’elle-même et a assumé la responsabilité du match. »

Il conclut par une réflexion profonde sur l’identité argentine : « Être Argentin, qu’est-ce que c’est ? C’est ça, avec tout ce que cela implique de bon et de mauvais, la souffrance, et le fait de ne jamais abandonner pour le football. Il est peu probable que cette équipe ressente le poids de la responsabilité, car on ne peut pas toujours bien jouer. »

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