Le magicien serbe Sergej Milinkovic-Savic, milieu de terrain d'Al-Hilal, a tenu des déclarations retentissantes après avoir participé à la victoire du « Zaïm » face à Al-Shabab (2-0), dans le derby de Riyad disputé hier vendredi, dans le cadre de la 5e journée de la Roshn League.

Savic a inscrit le premier but d'Al-Hilal après avoir profité d'un magnifique centre venu du côté droit à l'intérieur de la surface de réparation, qu'il a converti dans les filets.

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Après le match, Savic a déclaré dans des propos relayés par le réseau saoudien « Thmanyah » : « Je suis extrêmement heureux de cette victoire. Nous avons livré un grand match, face à un adversaire difficile qui joue de toutes ses forces sur son terrain. »

Il a ajouté : « Nous disposons d'éléments véritablement remarquables, et les noms qui ont rejoint l'équipe il y a quelques jours ont réussi à s'adapter à l'ambiance, comme Watkins et Martinelli, et nous cherchons à poursuivre le travail. »

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Au sujet de la possibilité de remporter le titre en fin de saison : « Je ne sais pas et il ne faut pas en parler maintenant, la saison est encore longue et nous devons nous concentrer sur ce qui vient. »

Les déclarations de Savic montrent qu'il n'est pas certain du sacre et qu'il ne souhaite pas se précipiter, car la saison n'en est qu'à ses débuts, mais il a en même temps exprimé sa satisfaction d'avoir obtenu un sans-faute lors des 5 premières journées.