Le défenseur français Mamadou Sakho affirme que son nouveau coéquipier Téji Savanier n’a rien à envier à deux stars de la Liga.

Après avoir évolué par le passé dans de grandes équipes telles que le PSG ou Liverpool, Mamadou Sakho est descendu d’un étage depuis quelques années. Il a rejoint Crystal Palace en 2018, et depuis le début de la saison il se produit avec Montpellier.

Le vestiaire du MHSC n’est pas aussi impressionnant que celui de ses anciennes formations. Cela étant, l’(ex) international français est quand même impressionné par certains joueurs qu’il côtoie désormais du côté de la Paillade. Et en particulier Téji Savanier.

L'article continue ci-dessous

Sakho est tellement sous le charme de son coéquipier qu’il le voit très bien s’imposer chez les Bleus si jamais Didier Deschamps venait à faire appel à ses services. « C'est au sélectionneur de décider. Mais si j'avais été dans le staff, j'aurais gardé un œil sur lui, a-t-il confié. Il a montré tout son talent aux JO, il pourrait apporter son petit plus dans cette équipe. C'est ce que je pense sincèrement parce que je le vois tous les jours ».

« Savanier mérite de découvrir un niveau plus élevé »

Pour Sakho, Savanier n’a rien à envier aux joueurs les plus techniques du circuit. Il le place même aux côtés des meilleurs avec qui il a pu jouer : «Je me suis entraîné au quotidien avec Coutinho, Suarez, et je peux vous dire que c'est un sacré talent. Je le mets dans mon top 10 des joueurs avec qui j'ai évolué ».

Pour finir, Sakho a indiqué qu’il était très dommage que Savanier n’évolue pas sur la plus belle des scènes au regard de son immense talent. « C’est un gâchis, dans le sens où (Savanier) aurait pu faire une meilleure carrière, et très sincèrement jouer dans de très grands clubs (…) J'espère qu'il aura la chance de découvrir d'autres Championnats. Personnellement, je préférerais le garder avec moi. Mais pour sa progression personnelle, il mérite de découvrir un niveau plus élevé. C'est dommage, un tel talent à 29 ans qui n'a pas encore joué la Ligue des champions. »