Selon Sky Deutschland, Leo Sauer a trouvé un accord verbal avec le TSG Hoffenheim. Le club allemand négocie actuellement avec Feyenoord pour finaliser ce transfert et a préparé un contrat courant jusqu’en juin 2031 en faveur de l’ailier.

Hoffenheim n’a toutefois pas encore tranché concernant l’arrivée de Sauer. Adam Daghim (Red Bull Salzbourg) constitue en effet une autre piste privilégiée pour le club de Bundesliga.

Sauer a déjà eu plusieurs entretiens avec la direction sportive du club allemand et figure en bonne place sur la short-list. Il en va de même pour Daghim, avec lequel un accord verbal aurait également été trouvé.

Qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, le club allemand veut aborder cette campagne avec un effectif renforcé. Sauer et Daghim incarnent donc deux pistes crédibles pour étoffer l’attaque dirigée par l’entraîneur Christian Ilzer.

Selon FR12.nl, Hoffenheim a transmis une offre améliorée à Feyenoord pour Sauer. Il revient désormais aux deux clubs de trouver un accord définitif.

Sauer, lui-même, est favorable à un départ en Allemagne. L’international slovaque voit dans Hoffenheim une étape stimulante, synonyme de temps de jeu régulier en Bundesliga.

Le montant que percevra Feyenoord en cas de transfert n’a pas encore été dévoilé. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de l’ailier s’élève à sept millions d’euros.