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C'est à Vila Belmiro que le rêve a commencé, et c'est à Madrid qu'il est devenu l'une des stars du football mondial. Aujourd'hui, Santos veut récupérer son enfant, mais le Real Madrid a fermé la porte d'emblée, avec un message on ne peut plus clair : Rodrygo n'est ni à vendre ni à prêter.

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Le club brésilien de Santos rêve de voir l'un de ses enfants chéris revenir sous ses couleurs. Il a en effet établi un premier contact informel avec le Real Madrid pour demander le prêt de l'ailier brésilien Rodrygo Goes durant le premier semestre 2027.

Le quotidien espagnol « Sport » affirme que Santos souhaite obtenir le prêt de Rodrygo dès qu'il aura reçu le feu vert médical pour retrouver les terrains, afin de profiter de ses services pendant le championnat de l'État et de raviver les souvenirs de ses premiers exploits sous le maillot du club.

Mais le Real Madrid, bien qu'attaché à la relation historique entre les deux clubs, n'a aucunement l'intention de se séparer du joueur, quelles que soient les circonstances. Au contraire, il attend son retour avec impatience pour renforcer ses options offensives dans les semaines à venir.

Rodrygo est issu de l'un des centres de formation les plus prestigieux du monde du football, tout comme Pelé, Neymar et Philippe Coutinho. Il a grandi dans ce berceau des talents brésiliens et a lancé sa carrière à Santos avant de rejoindre le Real Madrid.

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Pour autant, il n'a jamais coupé les liens avec son club formateur. Le numéro 11 du Real Madrid a toujours affiché sa fidélité à l'écusson, au stade de Vila Belmiro et à l'histoire du club qui l'a vu grandir, et il tient à assister à ses matchs à domicile dès que les circonstances le lui permettent.

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Rodrygo porte une affection particulière aux deux clubs. D'ailleurs, dans cette dernière phase de sa convalescence, il s'entraîne au centre d'entraînement Rei Pelé avec l'accord du Real Madrid, un geste qui témoigne de la grande confiance entre les deux parties et du lien fort qui l'unit au club de son enfance.

L'international brésilien entame désormais la dernière étape de sa rééducation après la grave blessure au genou dont il a été victime en mars dernier, lors du match de championnat face à Getafe au stade Santiago-Bernabéu.

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Rodrygo a souffert d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque latéral, une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant environ neuf mois, avant que ne débute le compte à rebours de son retour.

Rodrygo devrait constituer un renfort précieux pour l'attaque du Real Madrid cet hiver. L'entraîneur José Mourinho compte sur lui et prévoit de lui laisser le temps nécessaire pour retrouver son meilleur niveau, tout en profitant de la bonne forme actuelle de ses partenaires offensifs.

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Sa créativité, sa capacité à éliminer les défenseurs en un contre un, son habileté dans le dernier tiers du terrain et son sens du but offriront une option supplémentaire de poids au technicien portugais dans les grands rendez-vous.

Malgré la volonté de Santos de le voir revenir dès le début du championnat de l'État, et indépendamment de l'élection présidentielle à laquelle le club brésilien doit faire face, le Real Madrid n'a pas l'intention de se priver de ce joueur précieux après une si longue absence.

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Par ailleurs, comme le rapporte le quotidien espagnol, le joueur lui-même n'envisage pas pour l'heure de quitter le club merengue, notamment au vu du soutien considérable qu'il a reçu du club, des supporters et du staff technique pendant sa blessure.

Rodrygo prépare son retour et a hâte de rejouer sous le maillot du Real Madrid pour mener à son terme sa huitième saison au sein de l'effectif, fermant ainsi la porte à toutes les rumeurs de départ.