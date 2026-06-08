Santiago Gimenez pourrait quitter l'AC Milan : il est désormais considéré comme une priorité absolue

Santiago Gimenez devrait très probablement quitter l'AC Milan cet été. L'attaquant figure en tête de la liste des recrues souhaitées par la Lazio, selon Sky Sports Italia.

Gimenez vient de vivre une saison très difficile à Milan : souvent blessé, il n’a disputé que seize matches.

Il n’a pas marqué le moindre but, mais a tout de même offert deux passes décisives. Le club lombard se montre désormais ouvert à un départ du Mexicain, qui participera tout de même à la Coupe du monde avec son pays.

La Lazio, qui vient de limoger Maurizio Sarri et de nommer Gennaro Gattuso comme nouvel entraîneur, suit désormais l’attaquant mexicain.

Selon Sky, cet intérêt est entièrement dû à Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur des Biancocelesti, qui croit fermement en son potentiel.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève encore à dix-huit millions d’euros, bien en deçà des trente millions investis par l’AC Milan auprès du Feyenoord en janvier 2025.