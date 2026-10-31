Youssef Chippo, légende de la sélection marocaine, a tenu à réagir aux déclarations de son ancien coéquipier star Mustapha Hadji dans son entretien accordé à Koooora au sujet du différend entre Sofyan Amrabat, joueur actuel des Lions de l'Atlas, et l'entraîneur Mohamed Ouahbi.

Hadji a adressé de vives critiques à Amrabat lors de son long entretien avec Koooora, après les déclarations du joueur de l'Ajax néerlandais sur son refus de jouer pour la sélection en présence de Ouahbi.

Hadji a déclaré : « Amrabat joue pour la sélection marocaine qui représente le pays et porte haut ses couleurs, il ne joue pas pour Mohamed Ouahbi, et par conséquent il doit jouer sous les ordres de n'importe quel entraîneur. »

Il a ensuite adressé un message tranchant au joueur en disant : « Qui es-tu pour dire cela ? Tu n'es pas au-dessus de la sélection, ni de l'entraîneur, ni du drapeau marocain. Tu dois venir en sélection et jouer en te taisant, même si tu ne participes qu'une seule minute, car c'est un honneur pour toi. »

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De son côté, Youssef Chippo a commenté la vidéo des déclarations de Hadji, publiée par Koooora sur Instagram, à l'aide d'émojis.

Chippo n'a écrit aucun mot, se contentant de poster des émojis de visages hilares, avant d'ajouter un cœur pour confirmer son soutien aux propos de Hadji.

Kooora instagram

Lisez l'intégralité de l'entretien de Hadji avec Koooora :

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