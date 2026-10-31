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Loai Mohamed
Traduit par

Sans un mot : Chibo réagit aux déclarations de Hajji à Kooora sur Amrabat

M. Hadji
Y. Chippo
S. Amrabat
Maroc vs Niger
Maroc
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Maroc
Niger

La légende du Maroc soutient les propos de son coéquipier

Youssef Chippo, légende de la sélection marocaine, a tenu à réagir aux déclarations de son ancien coéquipier star Mustapha Hadji dans son entretien accordé à Koooora au sujet du différend entre Sofyan Amrabat, joueur actuel des Lions de l'Atlas, et l'entraîneur Mohamed Ouahbi.

Hadji a adressé de vives critiques à Amrabat lors de son long entretien avec Koooora, après les déclarations du joueur de l'Ajax néerlandais sur son refus de jouer pour la sélection en présence de Ouahbi.

Hadji a déclaré : « Amrabat joue pour la sélection marocaine qui représente le pays et porte haut ses couleurs, il ne joue pas pour Mohamed Ouahbi, et par conséquent il doit jouer sous les ordres de n'importe quel entraîneur. »

Il a ensuite adressé un message tranchant au joueur en disant : « Qui es-tu pour dire cela ? Tu n'es pas au-dessus de la sélection, ni de l'entraîneur, ni du drapeau marocain. Tu dois venir en sélection et jouer en te taisant, même si tu ne participes qu'une seule minute, car c'est un honneur pour toi. »

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13 nov. 2026

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De son côté, Youssef Chippo a commenté la vidéo des déclarations de Hadji, publiée par Koooora sur Instagram, à l'aide d'émojis.

Chippo n'a écrit aucun mot, se contentant de poster des émojis de visages hilares, avant d'ajouter un cœur pour confirmer son soutien aux propos de Hadji.

مصطفى حجي ويوسف شيبوKooora instagram

Lisez l'intégralité de l'entretien de Hadji avec Koooora :

En vidéo : Mustapha Hadji dans un entretien pour Koooora (1/2) : le Sénégal champion d'Afrique dans ce cas, et une différence fondamentale entre Ouahbi et Regragui

En vidéo : Mustapha Hadji dans un entretien pour Koooora (2/2) : Salah plus grand que Hossam Hassan et que l'histoire du football égyptien, et Bono a surpassé El Kahraba

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