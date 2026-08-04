Al-Ahli d'Arabie saoudite a dévoilé les derniers matches amicaux qu'il disputera avant le début de la nouvelle saison 2026-2027, malgré l'absence d'un entraîneur permanent pour le diriger à l'heure actuelle.

Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli, jeudi dernier, afin de prendre les commandes du club anglais de Newcastle United, et le club n'est pas encore parvenu à recruter un nouvel entraîneur.

Al-Ahli a publié, ce mardi, sur son compte officiel sur le réseau « X », un message dans lequel il a annoncé une rencontre face au club saoudien d'Al-Ettifaq, demain mercredi, pour son dernier match amical avant le début de la nouvelle saison.

Al-Ahli disputera cette rencontre sous la direction de l'entraîneur portugais Rui Santos, qui dirige l'équipe à titre provisoire, en attendant le recrutement d'un nouvel entraîneur pour succéder à Jaissle.

Le match face à Al-Ettifaq vient remplacer la rencontre contre Abha, qui devait initialement se tenir après-demain jeudi et qui a été annulée après que le calendrier du championnat saoudien a programmé le match entre les deux équipes lors de la deuxième journée, le 22 août.

Le match face à Al-Ettifaq sera le septième amical disputé par le club avant le début de la nouvelle saison, et ce après six rencontres lors de son stage à l'étranger en Autriche et au Portugal le mois dernier, au cours desquelles il n'a remporté qu'une victoire, face à l'autrichien Saalfelden sur le score de 8-0.

En revanche, le club a perdu trois matches, face à l'allemand Holstein Kiel, ainsi qu'aux portugais Vitória Guimarães et Portimonense, tandis qu'il a fait match nul sur un score de parité face au portugais Rio Ave et à l'anglais Fulham.

Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Rappelons qu'Al-Ahli vise le titre du championnat saoudien, qui manque à son palmarès depuis 2016, ainsi que la conservation du titre de la Ligue des champions d'Asie Elite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.