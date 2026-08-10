Sans en préciser la durée : Tottenham prolonge officiellement le contrat de son joueur

Tottenham a officiellement annoncé ce lundi la prolongation du contrat de son défenseur néerlandais Micky van de Ven, sans préciser la durée du nouveau contrat.

Tottenham a déclaré dans un communiqué publié sur son site officiel : « Nous avons le plaisir d'annoncer que Micky van de Ven a signé un nouveau contrat avec le club. »

Le communiqué officiel a ajouté : « Micky est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe, et il n'a cessé de briller depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en août 2023. »

Et de poursuivre : « Micky a été un joueur clé dans notre victoire en Ligue Europa en 2025 — y compris un magnifique sauvetage sur la ligne de but lors de la finale contre Manchester United —, et il a également fait preuve de qualités de leader lorsqu'il a mené l'équipe lors des six derniers matchs décisifs de la saison passée, sous la direction de Roberto De Zerbi. »

Après avoir signé son nouveau contrat, Micky a déclaré : « C'est un moment particulier de signer un nouveau contrat, et un moment de fierté pour moi et ma famille. »

Il a ajouté : « J'ai toujours aimé Tottenham, depuis le premier jour où j'ai posé le pied ici. J'aime le club, j'aime les supporters, et j'ai très bien progressé ici. »

Et de conclure : « La direction que le club souhaite prendre est claire, et je veux en faire partie. Je suis impatient de découvrir ce qui va arriver. »



