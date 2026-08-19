Le club égyptien d'Al Ahly a ramené le latéral portugais Joao Cancelo au stade du Barça, bien que le club catalan n'ait pas officiellement annoncé sa signature jusqu'à présent.

Al Ahly se rend chez le Barça, ce mercredi, au stade Spotify Camp Nou, dans un match amical pour le Trophée Joan Gamper.

Le stade Spotify Camp Nou a assisté à la présence de Cancelo aux côtés des joueurs du Barça, quelques minutes avant le début de la rencontre, alors qu'il reste officiellement un joueur du club d'Al Hilal.

Cela intervient au moment où des rapports de presse ont confirmé que le club saoudien s'est entendu avec le latéral portugais sur la résiliation de son contrat, qui devait prendre fin à l'issue de la saison en cours, en échange de renoncer au reste de ses indemnités.

Le Barça devrait annoncer, dans les prochaines heures, la signature officielle de Cancelo, dans le cadre d'un transfert libre, afin qu'il poursuive l'aventure entamée lors de la seconde moitié de la saison passée.

Le joueur de 32 ans a évolué sous les couleurs d'Al Hilal depuis l'été 2024, mais il a été écarté de la liste locale de l'équipe la saison dernière, décidant de rejoindre le Barça sous forme de prêt, lors de la seconde partie de celle-ci.

Cancelo a affiché de bonnes performances avec le club catalan durant la période de prêt, et a contribué à son sacre en Liga, aux dépens du rival traditionnel, le Real Madrid.

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