Sander van der Eijk a définitivement arrêté la rencontre de l’Eredivisie après un acte de sabotage délibéré de la part des supporters

La rencontre entre le NAC Breda et le SC Heerenveen a été temporairement interrompue dimanche après-midi, après que des supporters locaux ont lancé des feux d’artifice sur la pelouse. À la 62^e minute, l’arbitre Sander van der Eijk a suspendu le jeu alors que le NAC menait 1-0 au Rat Verlegh Stadion. La partie a finalement repris et le NAC a doublé la mise pour mener 2-0. À la 82^e minute, de nouveaux projectiles pyrotechniques ont été lancés depuis le même secteur, contraignant l’arbitre à arrêter définitivement la rencontre.

L’ambiance était déjà électrique à Breda avant même le coup d’envoi : les supporters, mécontents, déployaient des banderoles réclamant le départ de l’entraîneur Carl Hoefkens et pointaient du doigt le directeur technique Peter Maas. Plus tôt dans la saison, c’est Pierre van Hooijdonk qui avait été la cible de ces protestations ; il a d’ailleurs quitté définitivement le club cette semaine.

Dès avant le coup d’envoi, des rumeurs laissaient entendre qu’une frange du public comptait perturber volontairement la rencontre pour protester contre la gestion du club. Ce scénario s’est concrétisé lorsque plusieurs fumigènes et feux d’artifice ont été lancés sur la pelouse. Des « Honte à vous ! » ont alors fusé des autres tribunes.

Les joueurs se sont temporairement retirés sur le bord du terrain pendant que l’arbitre consultait les coordinateurs de sécurité. La rencontre a finalement repris, mais, conformément aux directives de la KNVB, un nouveau incident entraînerait son arrêt définitif. Le risque demeure que certains ultras tentent à nouveau de paralyser la partie.

Sportivement, le NAC jouait gros : une victoire était impérative pour entretenir un mince espoir de maintien en Eredivisie, même si la défaite finale semblait déjà actée au regard des autres résultats.

Le NAC a ouvert le score en première période grâce à une superbe frappe de son capitaine Boy Kemper, qui a expédié le ballon dans la lucarne. Heerenveen a ensuite tenté d’égaliser, mais le gardien Daniel Bielica a tenu son équipe à flot.

La rencontre est alors interrompue pour la première fois. Au moment de la reprise, le NAC double la mise grâce à un penalty bien placé de Kemper : 2-0. À la 82^e minute, les supporters de Breda perturbent de nouveau la partie en lançant des feux d’artifice. L’arbitre Van der Eijk n’a d’autre choix que d’interrompre définitivement la rencontre.

En raison du match nul du FC Volendam contre l'Excelsior (1-1), le NAC est désormais officiellement relégué, quel que soit le résultat de sa rencontre face à Heerenveen.



