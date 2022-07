Arrivé en même temps qu’Igor Tudor, qui l’a présenté comme son "bras droit", Mauro Camoranesi a dit au revoir à l’OM ce mardi.

Que se passe-t-il à l’Olympique de Marseille ? Les supporters se posent logiquement la question. Après une très belle saison 2021-2022 achevée à la 2e place en Ligue 1, le club phocéen devait se préparer tranquillement pour la Ligue des Champions en tentant de conserver plus ou moins le même effectif, toujours sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais le 1er juillet, patatras : le technicien argentin a claqué la porte.

Tudor et son "bras droit" Camoranesi

Officiellement parce que le mercato n’avançait pas assez vite à son goût, voire n’avançait pas du tout. Soucieux de bien figurer en Ligue des Champions, et estimant visiblement qu’il n’y parviendrait pas, le disciple de Marcelo Bielsa a donc préféré quitter la cité phocéenne. Mais il a vite été remplacé par Igor Tudor, qui est arrivé avec son "bras droit" Mauro Camoranesi en tant qu’adjoint.

L’ancien milieu droit a d’ailleurs été plus que mis en avant dans la communication du club. On l’a beaucoup vu, à l’entraînement, avec la tenue officielle de l’OM, ballons en main… mais ça n’a duré qu’un temps. Une semaine, plus précisément, puisque l’ex-international italien a finalement dit stop ce mardi ! Pour quelle raison ? Contacté par L’Équipe, l’intéressé explique être venu pour du très court terme.

Camoranesi déjà remplacé !

"Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff", a indiqué Camoranesi, "bras droit" à priori sans grandes responsabilités, au quotidien sportif. Et il n’a pas menti, selon La Provence. Nos confrères expliquent que l’Italien a effectivement "dépanné" en attendant que l’adjoint habituel de Tudor se libère, à savoir Hari Vukas. Ce qui est désormais chose faite.

Le quotidien régional ajoute qu’un nouveau préparateur physique est également à l’oeuvre depuis lundi : Mario Rotondale, passé par la Juventus. Le staff de l’OM étant visiblement complet, la mission de Camoranesi - à la recherche d’un poste de N°1 - a donc pris fin. Mais pas les fantasmes de certains supporters marseillais, pour qui tous ces chamboulements internes au club annonçaient… une vente ?

Le hashtag #VenteOM a vite refait surface sur les réseaux sociaux. Pour plusieurs raisons : les départs précipités et peu compréhensibles, le silence des dirigeants face aux récents évènements et surtout un mercato quasiment à l’arrêt.

Un mercato quasiment à l’arrêt

En effet, seul le défenseur central Isaak Touré a rejoint l’OM en provenance du Havre pour environ 7 M€, tandis que cinq joueurs ont quitté le club (Radonjic, Mandanda, Alvaro, Saliba et Kamara, ndlr). De nombreux supporters ont donc pensé à une liquidation avant la vente officielle, mais les récents agissements du propriétaire Frank McCourt indiquent le contraire.

Selon L’Équipe, l’OM accusait des pertes de l’ordre de 40 M€ sur la saison dernière, et le Bostonien a réinjecté de l’argent pour passer l’obstacle de la DNCG. "Il a procédé à un abandon de créances de 60 M€ et a remis 20 M€, séquestrés sur un compte", expliquait récemment le quotidien, qui a ensuite mis au clair cette histoire de vente en contactant un proche conseiller de McCourt.

"L’été dernier, il avait dit qu’il ne ferait plus vraiment d’efforts financiers. Et pourtant, il continue, a d’abord contextualisé ce proche de McCourt. (…) Il pense détenir une marque unique avec l’OM. Il veut continuer à la développer et à la valoriser." Pour faire définitivement taire les rumeurs, l’homme d’affaires américain n’aurait-il pas intérêt à prendre lui-même la parole ?