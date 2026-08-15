Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, a enflammé le débat parmi les supporters d'Al-Nassr après avoir tenu des propos surprenants à la suite de la large victoire remportée par « le Mondial » face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro, samedi soir, dans le cadre de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Nassr a entamé la défense de son titre avec un départ tonitruant sous la houlette de son entraîneur australien Ange Postecoglou, l'équipe ayant livré une prestation offensive remarquable qui a réjoui ses supporters, notamment avec le brio de plusieurs des nouvelles recrues, au premier rang desquelles João Félix, Angelo Gabriel et Sami Costa.

Mais malgré ce départ solide, les supporters d'Al-Nassr attendent encore des mouvements supplémentaires de la direction du club sur le marché des transferts, d'autant que l'équipe n'a bouclé qu'une seule recrue étrangère jusqu'à présent en s'attachant les services du Portugais Sami Costa en provenance du Real Majorque, alors que certains besoins de l'équipe demeurent d'actualité.

À l'inverse des demandes des supporters, Sami Al-Jaber a surpris les observateurs avec une vision totalement différente, en affirmant qu'Al-Nassr n'a pas besoin d'ajouter des joueurs à l'heure actuelle, s'appuyant sur le niveau affiché par l'équipe lors de la confrontation face à Al-Fateh.

Al-Jaber a déclaré dans des propos tenus lors de l'émission « Nadina » : « On ne peut juger aucune équipe dès les premières journées. Al-Nassr a affiché un bon niveau et n'a pas besoin d'ajouter des joueurs », des déclarations qui ont suscité de vives réactions parmi les supporters du « Mondial », d'autant qu'une partie d'entre eux estime nécessaire de renforcer l'équipe avec de nouvelles recrues avant la fermeture du marché des transferts.

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La légende d'Al-Hilal ne s'est pas contentée d'évoquer l'absence de besoin d'Al-Nassr en recrues, il a également loué le nouveau visage de l'équipe sous la conduite de Postecoglou, précisant : « Le jeu d'Al-Nassr aujourd'hui est différent du style de la saison dernière, et Al-Nassr est un club fort », en référence à l'évolution constatée sur l'équipe par rapport à ce qu'elle avait proposé la saison dernière.

Al-Jaber a ajouté : « Le niveau d'Al-Nassr est différent, il attaque plus fort et le ballon circule plus vite », offrant à l'équipe un éloge appuyé après sa première sortie. Cependant, ses propos sur l'absence de besoin de renforts pourraient ouvrir une nouvelle porte à la polémique, d'autant que la saison est encore longue et que les véritables épreuves qui attendent Al-Nassr seront plus difficiles au fil des matches et des compétitions.

Les déclarations de Sami Al-Jaber interviennent alors que la direction d'Al-Nassr cherche à parachever la construction d'un effectif capable de rivaliser dans toutes les compétitions, les prochains jours étant appelés à révéler si « le Mondial » se contentera de ce dont il dispose actuellement, ou s'il continuera à s'activer sur le marché à la recherche de nouvelles recrues malgré ce départ solide face à Al-Fateh.