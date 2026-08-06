Pour Sam Lammers, c’est jusqu’ici une saison à vite oublier. L’attaquant du FC Twente a été relégué sur le banc après l’arrivée de son concurrent Wout Weghorst, et il s’avère désormais qu’il n’est même plus le deuxième choix.

L’arrivée de Weghorst, libre de tout contrat, avait déjà provoqué une certaine frustration chez Lammers, qui a immédiatement perdu sa place de titulaire au profit de l’international néerlandais. « Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il commencera », avait notamment déclaré Van den Brom avant le tour préliminaire de Ligue Europa contre Ferencváros il y a deux semaines.

Jeudi, avant le coup d’envoi du match à domicile contre le FC DAC 1904 au tour préliminaire de la Ligue Conférence, l’entraîneur a confirmé que l’attaquant de vingt ans Lucas Vennegoor of Hesselink passait désormais lui aussi devant Lammers dans la hiérarchie.

« Les observateurs extérieurs passent très facilement à côté de l’évolution de Lucas », a confié Van den Brom à ESPN. « Et croyez-moi : Lucas est vraiment un bon attaquant, qui frappe fortement à la porte pendant la préparation. »

« La saison dernière aussi : il n’a presque pas joué, une seule fois je crois. Mais il a progressé. Et cela continue. C’est le premier remplaçant s’il faut quelqu’un en pointe. »

Un « message dur pour Sam Lammers », en conclut le journaliste Milan van Dongen. « Oui, c’est ce que je dis », poursuit Van den Brom. « En tant qu’entraîneur, il faut toujours faire des choix. C’est beaucoup plus agréable de dire à quelqu’un qu’il va jouer que l’inverse. »

« Sam n’en est pas content non plus. Il s’agit simplement de communiquer, de s’asseoir, et alors on comprend que les joueurs n’aiment pas ça. J’ai moi aussi assez joué et assez souvent été dans cette situation, je sais que ce n’est pas agréable. »

« L’art consiste toujours, et je dois aussi faire un compliment à Sam pour cela, à continuer quoi qu’il arrive. Et c’est beau. Il se peut très bien aussi qu’il doive entrer en jeu ce soir. Et là, je sais tout simplement qu’il sera prêt », a conclu Van den Brom.