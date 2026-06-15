Salem Al-Dossari entre dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à l’Uruguay

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe nationale saoudienne, mène les « Verts » face à l’Uruguay, mardi à l’aube, pour le premier match de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur grec Georgios Donis a dévoilé un onze de départ qui alignera toutes ses forces autour de son capitaine.

À noter que des conditions météorologiques défavorables pourraient perturber la rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Avec sept matchs au compteur, il occupera provisoirement la troisième place du classement des joueurs les plus capés de l’histoire de la Coupe du monde avec l’équipe d’Arabie saoudite.

Il pointe à la quatrième place, juste derrière Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber et Hussein Abdul Ghani (9 matchs chacun), tandis que Mohammed Al-Deayea conserve le record avec 10 rencontres.

Les supporters saoudiens misent sur son expérience pour entretenir l’espoir de qualification dans un groupe comprenant l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert.