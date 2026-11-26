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Al-Hilal s'apprête à affronter Al-Ettifaq le samedi 28 novembre, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Un match au défi particulier pour le capitaine d'Al-Hilal, Salem Al-Dawsari, qui aura l'occasion de devenir seul meilleur buteur de l'histoire des confrontations entre les deux équipes et de s'attaquer au record de la légende du club, Yasser Al-Qahtani.

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Cette rencontre tombe à un moment important pour Al-Hilal, leader de la Roshn Saudi League avec 30 points en 11 matchs, fruit de 10 victoires pour une seule défaite. Le club compte deux points d'avance sur Al-Qadsiah, deuxième, tandis qu'Al-Ettifaq occupe la septième place avec 19 points, glanés grâce à cinq victoires, quatre nuls et trois défaites.

Si Al-Hilal cherche à consolider sa place en tête et à creuser l'écart sur ses poursuivants, Al-Ettifaq espère obtenir un résultat positif face à l'un des principaux prétendants au titre. Un enjeu qui donne à ce choc une importance double pour les deux camps, d'autant que leurs objectifs au classement diffèrent.

Salem Al-Dawsari à un but d'égaler la légende

Salem Al-Dawsari occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des confrontations entre Al-Hilal et Al-Ettifaq, selon les statistiques du site « Transfermarkt ». Auteur de huit buts face à Al-Ettifaq, il n'est plus qu'à une seule réalisation du record de Yasser Al-Qahtani, légende d'Al-Hilal, qui trône en tête avec neuf buts.

Les ambitions du capitaine d'Al-Hilal ne s'arrêtent pas à l'égalisation du record d'Al-Qahtani : un doublé lui permettrait de prendre seul la tête de ce classement historique et d'ajouter une nouvelle performance à sa riche carrière au club, d'autant que ce record concerne l'un des adversaires qu'Al-Hilal a l'habitude d'affronter en championnat saoudien.

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Le retour de blessure renforce l'enjeu du match

Malgré cette occasion historique, une titularisation d'Al-Dawsari semble très peu probable. Absent ces dernières semaines en raison d'une blessure, il a récemment entamé son retour à l'entraînement collectif afin de retrouver la plénitude de ses moyens.

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Le capitaine d'Al-Hilal devrait donc débuter la rencontre sur le banc, avec la possibilité de disputer un temps de jeu conséquent selon le déroulement du match et son état physique, d'autant que le staff technique n'aura pas besoin de prendre le risque de l'aligner d'entrée avant de s'assurer qu'il est totalement rétabli.

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Le retour de Salem Al-Dawsari constitue un renfort important pour Al-Hilal à un moment charnière de la saison. Le joueur est l'un des principaux atouts offensifs de l'équipe, grâce à sa capacité à créer des occasions, à marquer et à se déplacer dans les espaces, sans oublier sa grande expérience des grands rendez-vous.

Entre la volonté d'Al-Hilal de poursuivre sa série de victoires et de conserver la tête de la Roshn Saudi League, et l'ambition de Salem Al-Dawsari de dépasser le record de Yasser Al-Qahtani, le match face à Al-Ettifaq s'annonce comme une occasion exceptionnelle pour le capitaine d'Al-Hilal, qui pourrait vivre une nouvelle étape historique de sa carrière s'il parvient à trouver le chemin des filets.