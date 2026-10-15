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imago-sport-1084568957.jpgAnadolu Agency
Traduit par

Salah s'envole dans le ciel d'Europe avec un exploit rare

KuPS vs Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Ligue Conférence
M. Salah
Mario Götze
C. Gakpo
Turquie
Égypte

La star égyptienne Mohamed Salah a brillé lors du match de son club turc de Trabzonspor face aux Finlandais du KuPS, dans la première journée de la Ligue Europa Conférence.

Salah a délivré la passe décisive sur le premier but, à la troisième minute, avant d'inscrire lui-même le deuxième, à la 44e minute. Il a été remplacé à la 55e minute.

Selon le réseau de statistiques Opta, Mohamed Salah devient le troisième joueur de l'histoire à avoir réussi à marquer et à délivrer des passes décisives lors de matches de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence.

Et Opta d'ajouter : « Les trois joueurs ayant réalisé cette performance sont Mohamed Salah, Cody Gakpo et Mario Götze. »

Mohamed Salah vit une période remarquable avec son club de Trabzonspor, puisqu'il occupe actuellement la première place au classement des buteurs du championnat turc, avec 7 buts.

À noter que Trabzonspor affrontera Hearts jeudi prochain, lors de la deuxième journée de la Ligue Europa Conférence.

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