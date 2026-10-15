La star égyptienne Mohamed Salah a brillé lors du match de son club turc de Trabzonspor face aux Finlandais du KuPS, dans la première journée de la Ligue Europa Conférence.

Salah a délivré la passe décisive sur le premier but, à la troisième minute, avant d'inscrire lui-même le deuxième, à la 44e minute. Il a été remplacé à la 55e minute.

Selon le réseau de statistiques Opta, Mohamed Salah devient le troisième joueur de l'histoire à avoir réussi à marquer et à délivrer des passes décisives lors de matches de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence.

Et Opta d'ajouter : « Les trois joueurs ayant réalisé cette performance sont Mohamed Salah, Cody Gakpo et Mario Götze. »

Mohamed Salah vit une période remarquable avec son club de Trabzonspor, puisqu'il occupe actuellement la première place au classement des buteurs du championnat turc, avec 7 buts.

À noter que Trabzonspor affrontera Hearts jeudi prochain, lors de la deuxième journée de la Ligue Europa Conférence.