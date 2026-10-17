Salah le plus proche : Haaland impose une réalité impitoyable aux buteurs de la Premier League

Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a confirmé sa domination absolue sur la Premier League, devançant très largement ses plus proches concurrents au classement des buteurs depuis son arrivée dans le championnat lors de la saison 2022-23.

Haaland a mené City à la victoire face à Ipswich Town (3-2) ce samedi après-midi, en inscrivant deux buts aux 34e et 69e minutes, après l'ouverture du score signée Phil Foden à la 19e minute.

Haaland a marqué 120 buts en seulement 139 matches depuis ses débuts en Premier League, soit au moins 47 buts d'avance sur n'importe quel autre joueur sur la même période, selon les statistiques publiées par la plateforme Squawka.

L'Égyptien Mohamed Salah, ancien ailier de Liverpool, arrive en deuxième position avec 73 buts, suivi de l'Anglais Ollie Watkins, ancien joueur d'Aston Villa, avec 66 buts, puis du Suédois Alexander Isak (Newcastle/Liverpool) avec 62 buts.

La liste des meilleurs buteurs de la Premier League depuis l'arrivée de Haaland dans la compétition se complète avec :

Bryan Mbeumo (Brentford/Manchester United) : 52 buts.

Cole Palmer (Chelsea) : 49 buts.

Bukayo Saka (Arsenal) : 46 buts.

Phil Foden (Manchester City) : 45 buts.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) : 44 buts.

Jarrod Bowen (West Ham) : 44 buts.

Haaland a rejoint Manchester City en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2022 et, dès sa première saison, il a établi un record en inscrivant 36 buts en une seule saison de Premier League, dépassant les précédentes marques d'Andy Cole et de Luis Suárez.

Ses buts décisifs ont contribué au sacre de City dans le triplé historique (championnat, Coupe d'Angleterre, Ligue des champions) lors de la saison 2022-23.

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