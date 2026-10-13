Salah à la poursuite d'un but européen qui lui échappe avec Trabzon

À Trabzon, on ne parle plus simplement d'un bon début de saison, mais d'un véritable phénomène offensif qui porte un nom cher au cœur de tous les Égyptiens. Tous les regards se tournent vers la star égyptienne Mohamed Salah, devenu en quelques semaines une icône pour les supporters de Trabzonspor, à l'aube d'un nouveau défi : inscrire ses premiers buts européens sous le maillot bordeaux et bleu, face aux Finlandais du KuPS Kuopio.

Salah (34 ans) aborde cette rencontre en tête du classement des buteurs du championnat turc avec 7 buts, au terme d'un démarrage fulgurant que personne n'avait anticipé. Sur les sept premières semaines seulement, l'international égyptien a été directement impliqué dans 10 des 16 buts inscrits par Trabzonspor, avec 7 réalisations et 3 passes décisives, ce qui en fait l'arme offensive la plus redoutable de l'effectif.

Le match face au KuPS Kuopio revêt une importance particulière pour Salah, selon le site turc "61saat", puisqu'il s'agira de sa troisième apparition européenne sous le maillot de Trabzonspor, après avoir pris part aux deux matches des barrages qualificatifs pour la Ligue Europa contre les Hongrois de Ferencváros. Il avait alors disputé l'intégralité des 90 minutes du match aller, perdu 1-0 à domicile, puis 64 minutes du match retour, conclu par une lourde défaite 4-0 à l'extérieur.

Malgré sa grande expérience européenne — il a inscrit 50 buts en Ligue des champions, 4 buts lors des tours préliminaires de la compétition et 10 buts en Ligue Europa tout au long de sa carrière —, Salah cherche toujours son premier but sous le maillot de Trabzonspor sur la scène continentale.

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L'aventure de Salah avec le club avait commencé sur le banc : il est entré en jeu pour la première fois à la 58e minute du match contre Kasımpaşa, avant d'exploser face à Başakşehir, rencontre qu'il a débutée comme titulaire et où il a signé un doublé offrant la victoire 2-1 à son équipe.

Il a poursuivi sur sa lancée en faisant trembler les filets contre Amedspor, puis a porté son total à 4 buts sur penalty face au Gençlerbirliği, avant d'atteindre les sommets avec un triplé historique dans le derby contre Galatasaray, qui lui permet de partager la tête du classement des buteurs avec Urban, joueur d'Amedspor, avec 7 buts.

Cette réussite n'est pas passée inaperçue dans la presse internationale : la chaîne Al Jazeera a consacré un reportage spécial à Salah, soulignant qu'il a battu un record en étant directement impliqué dans 10 buts lors de ses 7 premiers matches de championnat. Le quotidien anglais "Liverpool Echo" a également mis en lumière ses prestations remarquées, évoquant son triplé assorti d'une passe décisive dans le derby face à Galatasaray, ainsi que la passe décisive offerte à son coéquipier Francolino lors du match à l'extérieur contre Samsunspor.

Sur le plan collectif, les statistiques révèlent un phénomène offensif singulier chez Trabzonspor cette saison : le club a inscrit 75 % de ses buts en première période, soit 12 réalisations sur 16, dont 5 dans le premier quart d'heure, 2 entre la 16e et la 30e minute et 5 entre la 31e et la 45e, pour une moyenne de 2,29 but par match.

En revanche, l'équipe n'a marqué aucun but entre la 46e et la 60e minute, seulement deux entre la 61e et la 75e, et deux autres dans le temps additionnel.

La réussite de Trabzonspor ne se limite pas à l'attaque, elle s'étend aussi au secteur défensif : le club n'a encaissé que 5 buts en 7 matches, dont 3 en première période et 2 en seconde, ce qui traduit la grande harmonie de la ligne défensive et les performances remarquées du gardien Onana, déterminant dans cette solidité défensive.







