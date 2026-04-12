Dick Lukkien, l’entraîneur du FC Groningen, travaille quotidiennement avec le défenseur Dies Janse, prêté par l’Ajax. Dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie », il livre un avis favorable sur le joueur, saluant son adaptation et son niveau de performance. En revanche, il se montre plus réservé au sujet de Tygo Land, milieu de terrain arrivé en prêt du PSV.

Interrogé sur l’émission matinale d’ESPN, Lukkien estime que les deux jeunes ne sont pas encore tout à fait prêts pour leurs clubs respectifs. « Oui et non », tranche-t-il. « Tygo est un excellent joueur, mais je pense qu’il lui faut encore une année pour pouvoir réellement s’imposer au PSV. »

En revanche, il adresse un compliment appuyé à Janse : « Il a fait d’énormes progrès, surtout depuis la trêve hivernale. Si j’étais à la place des responsables de l’Ajax, je lui donnerais sa chance. »

Il se garde toutefois de réclamer ouvertement un prêt supplémentaire d’une saison pour Land à Groningen. « Si je m’immisçais dans le rôle de notre directeur technique (Mo Allach, ndlr), je lui ferais offense : il est tout à fait capable de se forger son propre avis. Mon métier, c’est d’aider les joueurs à progresser. Si je pensais vraiment que Tygo est prêt, je le dirais sans détour. Mais je suis convaincu qu’il a encore besoin d’une saison complète de jeu, et cette opportunité est bien plus grande chez nous qu’au PSV. »

Hans Kraay junior salue la qualité technique de Janse, et Lukkien d’ajouter : « Il est aussi à l’aise sans ballon. Il évolue souvent avec cinquante mètres dans son dos, mais il ne subit pas de pression excessive. »

L’entraîneur du FC Groningen reconnaît toutefois que Janse peut parfois sembler paresseux et doit travailler sur ce point. « Ce n’est peut-être pas le bon terme, mais il n’est pas toujours assez vigilant. Mais, dans l’ensemble, il anticipe tellement qu’il ne se met jamais en difficulté. »

Kraay répond sans hésiter « non » lorsque le présentateur Milan van Dongen suggère que Janse pourrait former un bon duo avec Youri Baas à l'Ajax. Lukkien, lui, est convaincu du contraire : « Les joueurs intelligents et talentueux parviennent toujours à bien jouer ensemble. C'est ainsi que je vois ces deux-là. »