Comment regarder Rwanda - Mali avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 17 nov. 2026 - 14:00

Le Rwanda reçoit le Mali en qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors du match aller, il y a seulement quelques jours.

Le Rwanda de Stephen Constantine aborde cette rencontre après une défaite 3-2 face à ce même adversaire. Un résultat d’autant plus douloureux que l’équipe avait montré de belles promesses dans sa campagne de qualification.

Le Rwanda reste sur une série de résultats contrastés, mais encourageants. Ses deux victoires consécutives contre le Liberia et le Cap-Vert ont montré ses qualités, même si la défaite face au Mali a révélé des faiblesses qu’il voudra corriger à domicile.

Le Mali, entraîné par Tony, se présente en tête du groupe et en grande forme. Il a battu le Rwanda 3-2 lors de leur dernière confrontation et n’a laissé échapper des points qu’une seule fois au cours de ses cinq derniers matches, avec un nul 1-1 contre le Maroc en amical.

Le Mali occupe la première place du groupe K et cherchera à conforter sa position, tandis que le Rwanda a besoin d’un résultat pour préserver ses chances de qualification.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Rwanda - Mali.

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