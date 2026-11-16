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Africa Cup of Nations Qualification
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Rwanda - Mali en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Rwanda vs Mali
Rwanda
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Africa Cup of Nations Qualification

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct Rwanda - Mali, match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations disputé aujourd’hui.

Comment regarder Rwanda - Mali avec un VPN

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Présentation du match

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Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4

Le Rwanda reçoit le Mali en qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors du match aller, il y a seulement quelques jours.

Le Rwanda de Stephen Constantine aborde cette rencontre après une défaite 3-2 face à ce même adversaire. Un résultat d’autant plus douloureux que l’équipe avait montré de belles promesses dans sa campagne de qualification.

Le Rwanda reste sur une série de résultats contrastés, mais encourageants. Ses deux victoires consécutives contre le Liberia et le Cap-Vert ont montré ses qualités, même si la défaite face au Mali a révélé des faiblesses qu’il voudra corriger à domicile.

Le Mali, entraîné par Tony, se présente en tête du groupe et en grande forme. Il a battu le Rwanda 3-2 lors de leur dernière confrontation et n’a laissé échapper des points qu’une seule fois au cours de ses cinq derniers matches, avec un nul 1-1 contre le Maroc en amical.

Le Mali occupe la première place du groupe K et cherchera à conforter sa position, tandis que le Rwanda a besoin d’un résultat pour préserver ses chances de qualification.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Rwanda - Mali.

Actualités et effectifs des équipes

Rwanda vs Mali Équipes probables

Entraineur

  • S. Constantine

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