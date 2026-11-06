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RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : heure du coup d’envoi

Le RW Essen reçoit l’Alemannia Aix-la-Chapelle en 3. Liga. Les deux clubs occupent la première moitié du classement et se disputent des points importants dans la course à la montée.

Essen aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels témoignent de la stabilité récemment trouvée par l’équipe de l’entraîneur Uwe Koschinat.

Aix-la-Chapelle se déplace en confiance. L’équipe de Mersad Selimbegovic a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat, dont le plus récent face au Preußen Münster (2-1).

Ces dernières années, les confrontations directes ont toujours réservé du suspense. Le bilan des dernières rencontres est serré et les buts ont été nombreux des deux côtés.

Pour ne pas manquer le match, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au RW Essen et à l’Alemannia Aix-la-Chapelle ?

Le RW Essen reste sur deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Essen s’est récemment imposé 0-1 sur le terrain du Sonnenhof Großaspach en 3. Liga. Auparavant, le club avait battu le Jahn Ratisbonne 1-0 et le Fortuna Cologne 2-0. En Coupe d’Allemagne, Essen s’est incliné 1-2 face au RB Leipzig. Au total, Essen a inscrit huit buts et en a encaissé sept sur cette période.

L’Alemannia Aix-la-Chapelle affiche trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 face au Preußen Münster. Auparavant, Aix-la-Chapelle avait battu le Hansa Rostock 2-0, mais perdu contre le Wehen Wiesbaden (0-3) et le Viktoria Cologne (2-5). Lors de ces cinq matches, Aix-la-Chapelle a marqué sept fois et encaissé huit buts.

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : compositions d’équipe

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : forme récente

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : bilan des confrontations directes

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : les classements