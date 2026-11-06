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3. Liga
team-logoRW Essen
team-logoAlemannia Aachen
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RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

RW Essen vs Alemannia Aachen
RW Essen
Alemannia Aachen
3. Liga

En 3. Liga allemande, le RW Essen affronte l’Alemannia Aix-la-Chapelle. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : heure du coup d’envoi

crest
3. Liga - Journée 13

Le RW Essen reçoit l’Alemannia Aix-la-Chapelle en 3. Liga. Les deux clubs occupent la première moitié du classement et se disputent des points importants dans la course à la montée.

Essen aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels témoignent de la stabilité récemment trouvée par l’équipe de l’entraîneur Uwe Koschinat.

Aix-la-Chapelle se déplace en confiance. L’équipe de Mersad Selimbegovic a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat, dont le plus récent face au Preußen Münster (2-1).

Ces dernières années, les confrontations directes ont toujours réservé du suspense. Le bilan des dernières rencontres est serré et les buts ont été nombreux des deux côtés.

Pour ne pas manquer le match, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au RW Essen et à l’Alemannia Aix-la-Chapelle ?

Le RW Essen reste sur deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Essen s’est récemment imposé 0-1 sur le terrain du Sonnenhof Großaspach en 3. Liga. Auparavant, le club avait battu le Jahn Ratisbonne 1-0 et le Fortuna Cologne 2-0. En Coupe d’Allemagne, Essen s’est incliné 1-2 face au RB Leipzig. Au total, Essen a inscrit huit buts et en a encaissé sept sur cette période.

L’Alemannia Aix-la-Chapelle affiche trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 face au Preußen Münster. Auparavant, Aix-la-Chapelle avait battu le Hansa Rostock 2-0, mais perdu contre le Wehen Wiesbaden (0-3) et le Viktoria Cologne (2-5). Lors de ces cinq matches, Aix-la-Chapelle a marqué sept fois et encaissé huit buts.

ESN

ESN - Forme

FOK
V2-0
FCI
D1-0
SSV
V1-0
RBL
D1-2
SHG
V0-1
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ALA

ALA - Forme

FCK
D2-5
SVW
D3-0
HRO
V2-0
VFB
V1-2
PRM
V2-1
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : compositions d’équipe

RW Essen vs Alemannia Aachen Équipes probables

Entraineur

  • U. Koschinat

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : forme récente

ESN

ESN - Forme

FOK
V2-0
FCI
D1-0
SSV
V1-0
RBL
D1-2
SHG
V0-1
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ALA

ALA - Forme

FCK
D2-5
SVW
D3-0
HRO
V2-0
VFB
V1-2
PRM
V2-1
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : bilan des confrontations directes

Face à face

RW EssenNulAlemannia Aachen
0
2
3
3. Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
FDM
3. Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
FDM
3. Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
FDM
3. Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
FDM
Regionalliga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
FDM
7Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

RW Essen - Alemannia Aix-la-Chapelle : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Viktoria Koeln 1904Viktoria Koeln 1904FCK
128223115+1626
V
V
N
N
V
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
N
D
N
V
V
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
V
V
D
V
N
4
SaarbrueckenSaarbrueckenSAB
126242821+720
V
D
V
D
N
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
V
V
V
D
D
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
V
V
N
V
V
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
N
V
V
V
D
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
D
V
D
D
V
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
D
D
V
D
D
10
Fortuna DuesseldorfFortuna DuesseldorfF95
124441214-216
N
N
D
V
N
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
D
N
D
D
V
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
N
V
N
V
N
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
N
D
V
V
N
14
Preussen MuensterPreussen MuensterPRM
124352023-315
D
V
D
D
N
15
Wuerzburger KickersWuerzburger KickersWUK
124261724-714
V
D
V
N
D
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
V
D
N
N
V
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
D
D
D
N
N
18
Sonnenhof GrossaspachSonnenhof GrossaspachSHG
123361326-1312
D
D
V
N
D
19
Fortuna KoelnFortuna KoelnFOK
12246914-510
D
D
D
D
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
N
V
N
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

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