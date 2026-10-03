Ruud Gullit a été nommé manager de Newcastle United en août 1998. Après une saison mouvementée, il a présenté sa démission presque exactement un an plus tard. À l’époque, tous les joueurs des Magpies n’étaient pas en bons termes avec l’Amstellodamois. C’était aussi le cas de Rob Lee, qui s’en prend durement à Gullit dans le podcast Undr The Cosh .

Lors de sa première saison, qui fut finalement aussi sa seule saison complète, Gullit a conduit Newcastle jusqu’en finale de la FA Cup, perdue contre le légendaire Manchester United, auteur du triplé. Les performances en Premier League ont été décevantes, avec une treizième place à la clé.

Newcastle a commencé la saison 1999-2000 avec seulement un point lors de ses cinq premiers matches. Dans le même temps, des tensions existaient dans l’équipe. Il avait ainsi laissé Duncan Ferguson et le capitaine Alan Shearer sur le banc pour le derby toujours très tendu contre Sunderland, perdu 1-2.

Gullit a fait entrer Shearer et Ferguson en cours de match et les a en partie tenus pour responsables de cette douloureuse défaite, ce qui a conduit le lendemain à une confrontation au centre d’entraînement. Cela, combiné à la dix-huitième place occupée à ce moment-là, a entraîné le départ de Gullit deux jours plus tard.

Rob Lee était l’un des joueurs dont disposait alors Gullit, mais l’ancien milieu de terrain, qui a joué pour Newcastle entre 1992 et 2002, ne garde manifestement pas un souvenir chaleureux de l’ère Gullit à St. James' Park.

« C’était ma pire période au club », commence Lee. « Je venais de signer un contrat de 3 ans et demi sous Kenny (le prédécesseur de Gullit, Kenny Dalglish, NDLR). Gullit n’arrivait pas à se débarrasser de moi. Il y avait plusieurs joueurs, moi, John Barnes, Ian Rush, Stuart Pearce... Il n’avait aucune idée de ce qu’il devait faire de nous. »

« Pendant la préparation, il m’a retiré mon numéro 7. Il ne voulait pas de moi sur la photo d’équipe. Il ne me l’a pas dit lui-même, d’autres l’ont fait à sa place. Il était arrogant. L’homme le plus arrogant que j’aie rencontré de ma vie. »

Lee ne s’est vu attribuer aucun numéro et a joué « pendant plusieurs mois » avec l’équipe réserve de Newcastle, même si l’entraîneur de cette équipe lui a dit, à lui comme à d’autres exclus du groupe première, qu’ils n’étaient pas forcément obligés de le faire.

Lee a encore recroisé Gullit à plusieurs reprises par la suite. « Mais quand les gens sont arrogants, cela ne sert à rien de leur parler. Il parlait constamment de Chelsea (où Gullit a été entraîneur entre 1996 et 1998, NDLR). “On vous battait tout le temps”, disait-il. Putain. »



