Runjaic : « La pire prestation depuis mon arrivée à l’Udinese, c’est inacceptable. »

Kosta Runjaic, entraîneur de l'Udinese, s'est exprimé après la lourde défaite à domicile contre Lecce, qui fragilise sa position :

« C'est notre pire prestation depuis mon arrivée. Nous avons perdu les duels sur le plan physique et nous n'avons pas été assez intenses. Je suis responsable de cette défaite, comme des autres, mais aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur cette prestation absolument négative.

Presque toute l'équipe n'a pas réussi à développer son jeu, à l'exception de Davis et d'Alaba en première période. On peut aussi exclure Okoye de ce constat. On gagne et on perd ensemble. Je connais la situation et je ne m'attendais pas à un tel résultat. Nous devons nous demander pourquoi cela s'est produit.

Je me sens capable de redresser cette équipe. L'Udinese a déjà traversé des périodes similaires au cours des dernières décennies. Je suis vraiment désolé pour nos supporters, mais c'est le football : aujourd'hui, ce sont nos adversaires qui fêtent leur victoire. Notre dernière victoire à domicile remonte à mai. Nous devons rester unis, tout en nous parlant de manière directe et claire. »



