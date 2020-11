RUMEUR - Varane de retour sur le radar de Manchester United

Bien que Raphael Varane se soit remis d'une récente déception niveau club avec une performance stellaire pour la contre le , sa plus récente apparition pour Les Bleus contre la l'a vu se blesser.

Le personnel médical du devra examiner l'état physique de l'arrière central, et il y a une inquiétude croissante quant à sa disponibilité pour les prochains matches cruciaux du club, en particulier avec Sergio Ramos blessé et Eder Militao positif au coronavirus.

Au milieu de ces blessures et de la question de la prolongation du contrat de Ramos, des rumeurs de transfert commencent à nouveau à affluer autour de Santiago Bernabeu, Varane est en effet de nouveau annoncé partant.

admire l'ancien Lensois depuis longtemps et l'a approché à plusieurs reprises par le passé, bien que le Real Madrid et le joueur lui-même aient nié toute offre concrète. Même si la fenêtre de transfert vient de se fermer, le Manchester Evening News affirme que la situation contractuelle de Varane avec le Real Madrid - avec son accord actuel se terminant à l'été 2022 - pourrait profiter aux Red Devils.

