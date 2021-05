RUMEUR - Le plan de Manchester United pour Sancho

Manchester United a un plan et une deadline pour s'offrir la star de Dortmund cet été.

Manchester United se préparerait à s'attaquer à Jadon Sancho cet été après avoir conclu une prolongation de contrat pour Edinson Cavani.

Manchester Uniter va faire vite pour s'offrir Sancho

L'attaquant vétéran a signé un nouvel accord d'un an à Old Trafford après des spéculations le liant à un départ cet été. Maintenant, selon Bild, United se prépare à offrir quelque 77 millions d'euros pour signer Sancho du Borussia Dortmund. Reste à savoir désormais si United peut s'aligner sur ce prix alors que le club anglais pâtit toujours des effets financiers de la pandémie mondiale de coronavirus.

Les Red Devils voudraient conclure l'accord avant le début de l'Euro 2020, qui débutera à Rome le 11 juin.

Ole Gunnar Solskjaer a, selon les rapports, eu des entretiens avec l'international anglais au sujet d'une arrivée à Manchester. Contrairement à sa position avec Erling Haaland, le Borussia Dortmund serait ouvert à des négociations sur une vente de Sancho.

Le joueur de 21 ans est également sur le radar de Liverpool et, en raison de son passé à Manchester City, on pense que United tentera de le persuader de passer du côté rouge de la ville.

"Je ne sais pas plus pour mon avenir", a déclaré récemment le joueur de 21 ans à ESPN après avoir marqué deux fois lors de la défaite 3-2 de son équipe contre le RB Leipzig. "Je suis très heureux ici à Dortmund en ce moment. J'adore le club, les supporters et l'équipe. Ils m'ont donné mon premier départ professionnel. Les fans me motivent et me poussent à fond."

Jusqu'à présent cette saison, Sancho a marqué 14 buts et effectué 18 passes décisives pour Dortmund toutes compétitions confondues.