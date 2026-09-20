Fahd Al-Mufarrij, directeur de la sélection saoudienne, a mis un terme à la polémique suscitée par les raisons de l'exclusion de Musaab Al-Juwayr du rassemblement de l'Arabie saoudite en vue de la participation à la « Coupe du Golfe 27 », révélant que la décision n'était pas liée à un incident concernant un repas comme cela a circulé ces dernières heures, mais qu'elle faisait suite à une infraction disciplinaire que le joueur a répétée malgré un avertissement reçu la première fois.

L'exclusion d'Al-Juwayr avait suscité une vive polémique, d'autant que la direction de la sélection avait annoncé que la décision était motivée par des raisons disciplinaires sans dévoiler la nature de l'infraction, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses versions et spéculations sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles l'évocation d'un différend au sujet d'un repas.

Al-Mufarrij a précisé, dans des déclarations aux médias, que les staffs technique et administratif n'ont pas pris la décision d'écarter Al-Juwayr en raison d'une infraction passagère, affirmant que le joueur a enfreint le règlement interne du rassemblement, qu'il a été averti après le premier incident, avant que l'infraction ne se répète, entraînant l'application de la sanction conformément aux règles en vigueur.

Al-Mufarrij dément la rumeur du repas

Al-Mufarrij a déclaré : « Musaab Al-Juwayr est l'un des talents prometteurs, mais nous avons un règlement et des règles, et le joueur a commis une infraction et a été sanctionné », soulignant que les détails de l'infraction relèvent des affaires internes de la sélection et ne peuvent être dévoilés dans leur intégralité afin de préserver la confidentialité du travail au sein du rassemblement.

Au sujet de la version qui a circulé concernant l'exclusion d'Al-Juwayr en raison de la demande ou de l'introduction d'un repas, Al-Mufarrij a insisté sur le fait que cette histoire est fausse, affirmant que l'affaire dépasse le simple cadre d'un repas et qu'un tel incident ne saurait constituer à lui seul un motif d'exclusion d'un joueur de la sélection.

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Le directeur exécutif de la sélection saoudienne a ajouté : « Il n'est pas raisonnable d'écarter un joueur à cause d'un repas, c'est faux », en réponse directe à la rumeur qui s'est répandue à la suite de l'annonce de l'exclusion du joueur d'Al-Qadisiyah du rassemblement de l'Arabie saoudite.

Al-Mufarrij a affirmé que l'infraction commise par Al-Juwayr s'est répétée malgré l'avertissement qu'il a reçu des staffs technique et administratif, ce qui a rendu inacceptable la poursuite de la situation, d'autant que le règlement et les consignes avaient été expliqués à tous les joueurs dès le début du rassemblement.

Al-Juwayr est important, mais le règlement prime sur tous

Al-Mufarrij a souligné que la valeur technique d'Al-Juwayr n'était pas en question et que le joueur constitue un élément important pour la sélection, mais cela ne signifie pas qu'il bénéficie d'une exception aux règles qui s'appliquent à tous les membres du rassemblement sans distinction.

Il a déclaré : « Musaab est important, mais nous avons un règlement, et si je le laisse passer, le rassemblement tournera au chaos », expliquant que les staffs technique et administratif se sont retrouvés dans l'obligation d'appliquer le règlement après la répétition de l'infraction malgré la mise en garde précédente.

Al-Mufarrij a révélé que la direction de la sélection a présenté le règlement et les consignes disciplinaires à tous les joueurs dès le premier jour du rassemblement, en expliquant les règles qu'ils contiennent, si bien que chaque joueur avait connaissance de ce qui était attendu de lui durant sa présence avec la sélection.

Il a précisé : « Nous avons présenté le règlement et les consignes aux joueurs, l'infraction d'Al-Juwayr s'est répétée, et nous l'avons écarté afin de préserver le règlement », affirmant que l'objectif de la décision n'était pas de viser le joueur, mais de préserver la discipline au sein du rassemblement avant de disputer les rencontres de la Coupe du Golfe.

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