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Luiz Diaz, du Bayern Munich, figurerait tout en haut de la liste des souhaits du Paris Saint-Germain. C’est ce que rapporte le média colombien Areacucuta.

Selon ce média, le grand club français aurait jeté son dévolu sur le joueur offensif alors qu’il cherche activement un remplaçant de haut niveau à Khvicha Kvaratskhelia, actuellement blessé. Le Géorgien s’était rompu un ligament croisé il y a quelques semaines lors du match contre le FC Barcelone. Les examens médicaux ont révélé qu’il serait absent au moins six mois.

Le PSG souhaiterait donc recruter un nouveau joueur dès le prochain mercato hivernal. Selon l’article, les dirigeants parisiens verraient en Diaz le candidat idéal pour combler le grand vide laissé par la blessure de Kvaratskhelia.

Sur le plan financier, le PSG pourrait sans doute débourser sans difficulté même une indemnité de transfert exorbitante réclamée par le Bayern. Un départ du Colombien de Munich cet hiver reste néanmoins plus qu’improbable. Sous les ordres de Vincent Kompany, Diaz est un joueur clé, quasiment toujours titulaire lors des matchs importants. En le vendant, le FCB ne ferait donc que se créer un problème.

Getty Images

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Jusqu’à quand Luis Diaz est-il sous contrat avec le Bayern Munich ?

De plus, selon Areacucuta, qui cite des sources proches du joueur, Diaz se sentirait très bien au Bayern et n’aurait aucune intention de quitter prématurément le club le plus titré d’Allemagne. Le Colombien, actuellement blessé, se concentrerait plutôt sur son retour sur le terrain afin de retrouver bientôt sa meilleure forme.

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Le contrat de Diaz à Munich court jusqu’à fin juin 2029. Depuis son arrivée à la Säbener Straße à l’été 2025, il fait partie des titulaires habituels de Kompany. En 62 matchs officiels, toutes compétitions confondues, avec le FCB, il a inscrit 31 buts et délivré 24 passes décisives.

Ses statistiques ont été particulièrement remarquables la saison dernière, lorsqu’il a remporté avec le Bayern le championnat d’Allemagne et la Coupe d’Allemagne. En 51 matchs, il a marqué 26 buts et délivré 23 passes décisives. Cette saison, il compte « seulement » cinq buts et une passe décisive en onze matchs.