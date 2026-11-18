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Le défenseur allemand du Real Madrid, Antonio Rüdiger, a pris la défense de son coéquipier français Kylian Mbappé face aux critiques visant son faible apport dans les tâches défensives. Selon lui, les buts inscrits par l'attaquant lui donnent le droit de se concentrer sur son rôle offensif et ne l'obligent pas à fournir un effort supplémentaire en défense.

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Dans un entretien accordé à « The Athletic », Rüdiger a rejeté l'idée d'exiger de Mbappé un plus grand investissement défensif, estimant que ce que l'attaquant français apporte devant le but représente une valeur considérable pour l'équipe, surtout au vu de ses statistiques élevées depuis son arrivée au club merengue.

« Est-il concevable que je demande à un homme qui a marqué plus de 80 ou 90 buts en deux ans, et qui vient d'atteindre la barre des 100 buts avec le club, de faire mon travail ? Ça n'a aucun sens », a déclaré le défenseur allemand, dans des propos relayés par « Foot Mercato ».

Rüdiger a pris pour exemple l'âge d'or vécu par le Real Madrid avec le trio Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale, expliquant que l'équipe n'exigeait pas de ses stars offensives un gros travail défensif pour réussir et remporter des titres.

« Revenons en arrière : comment était la situation à l'époque de Gareth Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo ? Regardez leur réussite. Nous n'avons pas toujours besoin de parler de leurs qualités défensives », a-t-il ajouté.

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Les déclarations de Rüdiger interviennent alors que Mbappé fait l'objet de critiques répétées pour sa participation jugée insuffisante au pressing sur l'adversaire et à la récupération du ballon. Des remarques qui placent le volet défensif de l'attaquant français sous le microscope, malgré son influence considérable dans le dernier tiers du terrain.

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Pour le défenseur du Real Madrid, l'évaluation de Mbappé doit reposer sur ses buts et son impact offensif, et pas seulement sur son degré d'implication dans les tâches défensives, d'autant que la présence d'un attaquant doté d'une telle capacité à marquer offre à l'équipe un avantage considérable lors des matchs.

Les propos de Rüdiger traduisent également sa conviction que la répartition des rôles au sein de l'équipe doit tenir compte du profil de chaque joueur et de sa mission principale : les défenseurs assument leurs responsabilités défensives, tandis que l'on attend des attaquants qu'ils exploitent les occasions et fassent la différence devant le but, un rôle que Mbappé continue de remplir avec le club merengue.