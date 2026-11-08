Le PSV s’est imposé 2-5 dimanche après-midi sur la pelouse du SC Cambuur et a ainsi repris la tête de l’Eredivisie. Ruben van Bommel a de nouveau marqué pour le club d’Eindhoven, mais s’est montré étonnamment critique envers sa propre prestation après la rencontre, au micro d’ESPN. L’attaquant reste par ailleurs contrarié par une action survenue lors d’un précédent match de championnat.

Van Bommel a inscrit le but du 0-3 à la 19e minute, après que Sven Mijnans avait donné deux buts d’avance au PSV. Après une interruption temporaire du match, Cambuur est revenu à 2-3, mais des buts de Mijnans et d’Ayoni Santos ont permis à l’équipe de Peter Bosz de s’imposer finalement avec autorité.

Malgré son but, Van Bommel n’est pas entièrement satisfait de son match. « Aujourd’hui, je n’ai pas été à un très haut niveau, à mon avis », reconnaît l’attaquant. « En première période, je n’ai pas été très bon dans les duels et, en seconde période, j’aurais dû mieux terminer quelques actions. »

Une tentative manquée le contrarie encore. « J’ai tenté une frappe et je ne sais pas où le ballon est parti », dit-il avec un sourire. Lorsqu’on lui fait remarquer qu’un attaquant qui marque est généralement satisfait, il répond : « C’est vrai, mais quand on a des occasions de marquer davantage, on ressent quand même les choses différemment. »

Van Bommel, qui a mis neuf mois à revenir d’une grave blessure au genou, se montre bien plus positif sur sa condition physique. « Je me sens effectivement en forme, mais je pense que je peux encore progresser sur le plan de l’endurance. Si je peux faire davantage de sprints, je pourrai être dangereux plus souvent. »

Van Bommel ne voit donc guère d’intérêt à prendre davantage de repos pendant la trêve internationale. « Au contraire, jouer plus de matches me fait du bien. J’ai l’impression que c’est comme ça que je retrouve la forme », explique-t-il. « Je crois que j’ai manqué les matches contre l’ADO et Porto, et j’ai alors senti que j’avais déjà perdu un peu de terrain. Je préfère donc jouer plus de matches plutôt que moins. »

Enfin, Van Bommel revient sur une action du match de championnat contre le FC Groningen : il avait été à l’origine du but du 2-1 d’Ivan Perisic, mais une touche de balle de Jorg Schreuders l’avait privé d’une passe décisive. L’attaquant, qui compte cette saison quatre buts et trois passes décisives en onze matches d’Eredivisie, conteste toujours cette décision. « Je pense que tous ceux qui connaissent le football m’attribueraient cette passe décisive. »

Van Bommel a même fait contester la décision, sans résultat : « Si je ne me trompe pas, cela relève d’Opta. Je n’ai pas appelé moi-même, mais quelqu’un l’a fait pour moi. En tout cas, cela n’a rien donné, malheureusement. »