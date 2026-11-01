Le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, s'est inscrit dans une place historique avec le « leader de l'Asie », après avoir participé à la soirée de victoire face à Al-Fateh, sur le score de 2-0, lors de la 12e journée du championnat Roshn.

À lire aussi : Exclusif pour Kooora : Sofiane Rahimi, un casse-tête pour Wahbi

Neves a pris part à la rencontre et a réussi à faire trembler les filets à la 91e minute sur un penalty qu'il a transformé de manière magistrale, portant son total à 9 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Le chiffre marquant réalisé par Neves avec Al-Hilal réside dans le fait d'avoir atteint la barre des 100 matchs en championnat Roshn, en plus d'avoir atteint sa 50e contribution décisive.

Le professionnel portugais (29 ans) a inscrit 20 buts et délivré 30 passes décisives au cours de 100 matchs en championnat Roshn.

Il convient de rappeler que Neves a disputé cette saison 14 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a marqué 9 buts et en a fait inscrire 4 autres.