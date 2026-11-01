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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Ruben Neves écrit l'histoire avec Al-Hilal grâce à un nouveau record

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
Saudi Pro League
R. Neves
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise fait l'événement

Le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, s'est inscrit dans une place historique avec le « leader de l'Asie », après avoir participé à la soirée de victoire face à Al-Fateh, sur le score de 2-0, lors de la 12e journée du championnat Roshn.

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Neves a pris part à la rencontre et a réussi à faire trembler les filets à la 91e minute sur un penalty qu'il a transformé de manière magistrale, portant son total à 9 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Le chiffre marquant réalisé par Neves avec Al-Hilal réside dans le fait d'avoir atteint la barre des 100 matchs en championnat Roshn, en plus d'avoir atteint sa 50e contribution décisive.

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03 nov. 2026

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06 nov. 2026

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Le professionnel portugais (29 ans) a inscrit 20 buts et délivré 30 passes décisives au cours de 100 matchs en championnat Roshn.

Il convient de rappeler que Neves a disputé cette saison 14 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a marqué 9 buts et en a fait inscrire 4 autres.

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