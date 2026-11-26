Comment regarder Roumanie U17 - Cameroun U17 avec un VPN

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Suisse DAZN Canada Fubo

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 27 nov. 2026 - 11:00

La Roumanie U17 et le Cameroun U17 s’affrontent dans le groupe K de la Coupe du monde U17. Les deux équipes ont besoin d’un résultat. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

La Roumanie reste sur deux défaites. Elle s’est inclinée 1-0 contre le Mexique U17 le 21 novembre, puis 1-0 contre le Venezuela U17 le 24 novembre, sans marquer lors de ces deux rencontres.

Ces deux revers consécutifs contrastent avec son parcours en qualifications. La Roumanie a remporté ses trois derniers matches de qualification pour le Championnat d’Europe U17, dont une victoire 4-0 à l’extérieur contre les Îles Féroé et un succès 2-0 face à Chypre.

Le tournoi a été plus difficile pour le Cameroun. Il a perdu 2-1 contre le Venezuela U17 le 21 novembre, avant de s’incliner 4-0 face au Mexique U17 le 24 novembre.

Le Cameroun occupe ainsi la quatrième place du groupe, juste derrière la Roumanie, troisième. Obtenir ses premiers points changerait rapidement la donne pour l’une ou l’autre équipe.

La Roumanie affiche de meilleurs résultats récents et occupe une meilleure place au classement, mais les deux équipes manqueront de confiance après leurs derniers résultats. Voici comment suivre le match, avec l’heure du coup d’envoi et les informations sur la diffusion télévisée et en streaming.

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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