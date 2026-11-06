Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 3
team-logoRouen
team-logoSC Bastia
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
Avec le concours de

Rouen - SC Bastia en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Rouen vs SC Bastia
Rouen
SC Bastia
Ligue 3

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match entre Rouen et le SC Bastia, aujourd’hui en Ligue 3.

Comment regarder Rouen contre le SC Bastia avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceDAZN
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.
  • Connectez-vous à votre compte et trouvez la diffusion. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
Ligue 3 - Journée 12

Rouen reçoit le SC Bastia pour un match de Ligue 3 important pour les deux clubs, situés à des extrémités différentes du classement. Deuxième du championnat, l’équipe normande cherchera à maintenir la pression sur les leaders en s’imposant à domicile.

Rouen est en bonne forme en championnat, avec deux victoires lors de ses trois derniers matches de Ligue 3. Son succès 2-1 contre Concarneau le 31 octobre a encore montré qu’il fallait compter sur lui cette saison.

Le SC Bastia, en revanche, occupe la 11e place et doit améliorer ses résultats pour parvenir à rejoindre la première moitié du classement. Sa victoire 2-0 contre Quevilly lors de sa dernière sortie en championnat lui a toutefois donné des raisons d’espérer.

Le club corse a cependant peiné à trouver de la régularité : avant cette victoire contre Quevilly, il avait enregistré deux nuls et deux défaites lors de ses quatre matches précédents. Rouen espérera profiter de cette fragilité à domicile.

Cette rencontre oppose deux clubs qui ont une histoire dans les divisions du football français. Pour des raisons différentes, chacun la considérera comme un match à gagner impérativement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Actualités des équipes et effectifs

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google