Comment regarder Rouen contre le SC Bastia avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Rouen reçoit le SC Bastia pour un match de Ligue 3 important pour les deux clubs, situés à des extrémités différentes du classement. Deuxième du championnat, l’équipe normande cherchera à maintenir la pression sur les leaders en s’imposant à domicile.

Rouen est en bonne forme en championnat, avec deux victoires lors de ses trois derniers matches de Ligue 3. Son succès 2-1 contre Concarneau le 31 octobre a encore montré qu’il fallait compter sur lui cette saison.

Le SC Bastia, en revanche, occupe la 11e place et doit améliorer ses résultats pour parvenir à rejoindre la première moitié du classement. Sa victoire 2-0 contre Quevilly lors de sa dernière sortie en championnat lui a toutefois donné des raisons d’espérer.

Le club corse a cependant peiné à trouver de la régularité : avant cette victoire contre Quevilly, il avait enregistré deux nuls et deux défaites lors de ses quatre matches précédents. Rouen espérera profiter de cette fragilité à domicile.

Cette rencontre oppose deux clubs qui ont une histoire dans les divisions du football français. Pour des raisons différentes, chacun la considérera comme un match à gagner impérativement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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