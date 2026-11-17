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Wayne Rooney a pensé au suicide. L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, aujourd’hui entraîneur de Plymouth Argyle, a révélé avoir traversé une période très difficile et douloureuse lorsqu’il jouait à Manchester United.

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Wayne Rooney a traversé l’une des périodes les plus sombres de sa vie, au point de penser au suicide. L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, aujourd’hui entraîneur de Plymouth Argyle, l’a raconté en revenant sur des moments particulièrement difficiles de son passé. Dans le podcast Life at the Midpoint, Rooney a parlé ouvertement des difficultés personnelles qu’il a connues pendant ses années à Manchester United, dévoilant un aspect douloureux de sa vie longtemps resté loin des projecteurs.

L’ancien footballeur a expliqué avoir traversé une période compliquée, marquée surtout par son rapport à l’alcool et sa tendance à s’isoler complètement du monde extérieur. « Quand je buvais, je m’enfermais chez moi pendant deux jours et je ne faisais rien d’autre que boire », a raconté Rooney, interrogé sur la période la plus difficile de sa vie. Malgré ses succès sur le terrain, sa situation personnelle devenait alors de plus en plus difficile à gérer.

La période la plus compliquée remonte à 1999, alors que sa carrière traversait une phase particulièrement positive et que son fils aîné Kai, aujourd’hui âgé de 17 ans, était encore un nouveau-né. Rooney a évoqué avec une grande sincérité ce contraste entre ses résultats sportifs et les difficultés de sa vie privée : « C’était probablement la meilleure période de ma carrière sur le plan du jeu, mais j’avais du mal à tout gérer. J’ai compris que j’avais besoin d’aide pour surmonter ce moment difficile. »

L’ancien attaquant a reconnu avoir eu le sentiment de ne plus réussir à contrôler ce qui se passait dans sa vie. La pression, ses problèmes personnels et le poids d’une situation qu’il peinait à affronter l’avaient poussé à se réfugier dans l’isolement, en évitant tout contact avec les autres. Avec le temps, cette situation avait fini par peser profondément sur son quotidien, malgré la popularité et le succès qu’il avait acquis dans le football.

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« Avec le recul, je pourrais dire que j’ai été égoïste, mais je savais que je traversais une période difficile qui me mettait vraiment à rude épreuve », a expliqué Rooney. Il a ensuite évoqué son fils Kai et sa volonté de le protéger d’une situation qu’il ne parvenait pas lui-même à gérer : « Je ne voulais pas que Kai me voie dans cet état, c’est pour cela que je me cachais, moi aussi. » Des mots qui montrent combien il était devenu difficile de concilier son rôle de père avec l’épreuve personnelle qu’il traversait.

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Son récit a aussi livré la confession la plus dramatique, celle de ses pensées suicidaires. « J’en suis arrivé à un point où j’ai pensé au suicide. Je ne voulais être avec personne. Je ne voulais pas voir de gens dans la rue. Je ne voulais pas entrer dans les magasins », a déclaré l’ancien joueur de Manchester United. Rooney a ensuite décrit le profond mal-être qui l’avait conduit à s’éloigner de la vie sociale, le football restant l’un des rares cadres où il se sentait encore à l’aise : « Je me suis toujours senti à l’aise sur un terrain de football, mais pour tout le reste, j’ai vraiment eu des difficultés. »

Né en 1985, Rooney a été l’un des footballeurs anglais les plus importants de sa génération. Au cours de sa carrière, il a porté les maillots d’Everton, de Manchester United, de DC United et de Derby County, disputant au total 763 matches et inscrivant 313 buts. Avec l’équipe d’Angleterre, il a joué 120 matches et marqué 53 buts, devenant l’un des principaux acteurs du football britannique pendant plus d’une décennie.

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Son palmarès témoigne d’une carrière riche en succès, surtout pendant sa longue période à Manchester United. Rooney a remporté cinq championnats d’Angleterre, une FA Cup, six Community Shields et quatre Coupes de la Ligue anglaise. À ces trophées s’ajoutent une Ligue des champions, une Ligue Europa et une Coupe du monde des clubs, des titres qui l’ont consacré comme l’un des acteurs majeurs de l’histoire récente de Manchester United.

Aujourd’hui, à travers ces déclarations, Rooney a choisi de raconter aussi ce qui se cachait derrière ses succès sportifs, montrant que la célébrité et les résultats obtenus ne suffisent pas nécessairement à protéger des difficultés personnelles. Son témoignage éclaire une période où, bien qu’il ait été considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, il peinait à trouver un équilibre loin du terrain. Un récit sincère qui révèle une facette plus humaine de l’une des figures les plus importantes du football anglais.