Rooney place Rashford face à son plus grand défi : la décision t'appartient

Marcus Rashford est revenu à Manchester United en quête d'un nouveau départ, mais il a reçu un message clair de la part de Wayne Rooney : la décision t'appartient, et le chemin vers la réussite ne passera que par le travail acharné et la reconquête de la confiance des supporters.

Rooney estime que Rashford est le seul joueur capable de battre son record historique de meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, après avoir inscrit 253 buts sous le maillot du club.

La chaîne ESPN a rapporté les propos de Rooney dans le podcast Stick to United, une nouvelle émission présentée par le buteur historique de Manchester United et par Mark Goldbridge, créateur de contenu footballistique sur la plateforme Disney+ : « C'est étrange avec Marcus, parce que nous savons qu'il a les qualités, et il l'a déjà prouvé. Mais la question est : en a-t-il l'envie ? Veut-il réellement jouer pour Manchester United ? »

Il a ajouté : « S'il veut poursuivre avec le club, il doit d'abord bâtir une nouvelle relation avec les supporters. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de travailler dur et d'améliorer son langage corporel, car son langage corporel n'est pas bon actuellement, et il a peut-être besoin de travailler avec quelqu'un qui l'aidera à l'améliorer. »

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Il a poursuivi : « Il doit accroître son niveau d'effort, mais il est encore jeune et il est originaire de Manchester. C'est pourquoi je considère qu'il est le seul joueur capable de battre mon record de buts avec United. »

Rashford occupe la quinzième place au classement des buteurs de l'histoire de Manchester United avec 138 buts, mais il n'est plus apparu avec l'équipe depuis décembre 2024, après être sorti des plans de l'ancien entraîneur Ruben Amorim, avant de vivre deux expériences en prêt avec Aston Villa et Barcelone.

Rooney a déclaré : « Je ne veux pas voir Marcus briller avec Aston Villa ou Barcelone. Je veux qu'il réussisse et qu'il marque des buts avec Manchester United, mais cela exige qu'il baisse la tête, qu'il travaille à plein régime et qu'il devienne plus positif. »

L'ancien attaquant de United a souligné que Rashford est appelé à réexaminer son entourage, en déclarant : « Il doit examiner avec attention les personnes en qui il a confiance, car elles ne seront pas très nombreuses. Il doit garder ses proches, se rendre aux entraînements, travailler dur, retrouver sa condition, et s'il fait cela, tout ira bien. »

Rashford se prépare à saisir une nouvelle opportunité avec United au cours de la saison actuelle, après que Barcelone a décidé de ne pas transformer son précédent prêt en transfert définitif, tout en intégrant les plans de Michael Carrick durant la préparation.