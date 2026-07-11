Rooney met en garde Johei contre les risques liés à l'entraînement avec Haaland

Wayne Rooney, légende anglaise, a prévenu Mark Guihi, défenseur des Three Lions : se mesurer à son coéquipier mancunien Erling Haaland, lors d’une séance d’entraînement, constitue un véritable test.

Cette mise en garde intervient juste avant le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et la Norvège.

«Certains estiment que le fait que Joyhi s’entraîne quotidiennement avec Haaland est un avantage, mais je ne partage pas cet avis», a déclaré Rooney dans des propos rapportés par la BBC. «Au contraire, cela complique les choses.»

Il a ajouté : « C’est la raison pour laquelle les boxeurs s’entraînent contre des adversaires moins talentueux qu’eux lorsqu’ils se préparent pour un combat, car ils risquent de se blesser. »

Et de conclure : « Quand on s’entraîne avec un attaquant comme Haaland, on a toujours en tête tous ces buts qu’il marque à l’entraînement, et ce n’est pas une bonne chose. Donc, en réalité, ce n’est pas un avantage du tout. »