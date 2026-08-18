Rooney demande à United de revenir sur sa position : ne laissez pas filer ce transfert

Wayne Rooney a demandé à la direction de Manchester United de revenir sur sa position concernant le transfert de l'Arsenal Myles Lewis-Skelly, et de le recruter avant la fermeture du marché des transferts, en plus de faire venir trois autres joueurs.

Arsenal avait proposé Lewis-Skelly, âgé de 19 ans, à Manchester United et à Chelsea, mais les deux clubs n'ont pas manifesté d'intérêt pour le dossier, bien que le montant réclamé pour le joueur ne dépasse pas 45 millions de livres sterling.

Rooney a déclaré dans l'émission Stick to United : « Je ne pense pas que Manchester United puisse compter sur Luke Shaw toute la saison, c'est pourquoi j'estime que Myles Lewis-Skelly serait une option idéale. »

D'après les propos rapportés par le site Metro, la légende de Manchester United a ajouté : « On entend dire qu'il pourrait être disponible pour un montant qui n'est pas élevé, donc le recruter serait une décision évidente. Il peut jouer arrière gauche et milieu de terrain, et il est encore jeune et possède un grand avenir. »

Outre le latéral, Rooney estime que United a également besoin de recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant, affirmant que le club a encore beaucoup de travail à accomplir avant la fin de la période des transferts.

Michael Carrick avait exprimé son souhait de faire venir un nouvel arrière gauche afin de fournir une alternative adaptée à Luke Shaw, notamment avec le retour de Manchester United en Ligue des champions.

United a été lié au joueur Lewis Hall, mais Newcastle a informé son rival de Premier League que le latéral n'était pas à vendre, ce qui fait de Lewis-Skelly une option plus attrayante, d'autant plus qu'il excelle également dans l'entrejeu.

Et Rooney de conclure : « Si Lewis-Skelly devient disponible, il n'y aura pas à réfléchir longtemps. Manchester United a assurément besoin d'un arrière gauche, et ce poste représente une priorité pour l'équipe. »