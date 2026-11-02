Lionel Messi a continué d'inscrire des chiffres exceptionnels dans sa carrière footballistique, après avoir mené l'Inter Miami à la victoire sur le terrain du New England Revolution sur le score de 2-1, dans le cadre de la Major League Soccer, en marquant un but et en délivrant une passe décisive, se rapprochant ainsi d'un nouvel exploit historique au registre de ses contributions offensives.

La star argentine, âgée de 39 ans, a porté son total lors de la saison actuelle à 26 buts et 13 passes décisives. Le total de ses buts en carrière a par ailleurs atteint 937 buts en 1 184 matchs, à raison d'un but toutes les 104 minutes.

Les chiffres du capitaine de l'Inter Miami ne s'arrêtent pas là, puisque le nombre de ses passes décisives s'élève à 428, portant le total de ses contributions offensives à 1 365 avec les clubs et la sélection, soit une contribution toutes les 71 minutes. Il ne se trouve donc plus qu'à 35 contributions seulement d'atteindre la barre des 1 400.

Les récents chiffres de Messi renforcent ses chances de se rapprocher de ce total, après avoir contribué à 36 buts lors de ses 27 derniers matchs disputés avec la sélection argentine et l'Inter Miami, depuis la rencontre face à l'Autriche à la Coupe du monde 2026.

Dans la course aux chiffres historiques, Messi continue de pourchasser le Portugais Cristiano Ronaldo, qui domine la liste des buteurs avec un total de 985 buts en 1 343 matchs, à raison d'un but toutes les 111 minutes, devançant l'Argentin de 48 buts.

Mais la supériorité au total des contributions offensives reste à l'avantage de Messi, qui a atteint 1 365 contributions, contre 1 246 pour Ronaldo, grâce à l'écart important dans le nombre de passes décisives entre les deux stars.