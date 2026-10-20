Le staff technique d'Al-Nassr, dirigé par l'Australien Ange Postecoglou, a dévoilé le onze de départ avec lequel l'équipe affrontera Neom ce soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien de Roshan League, un match au cours duquel les Mondiaux visent à décrocher les trois points et à poursuivre la course à la tête du classement.

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Le Portugais Cristiano Ronaldo mène l'attaque d'Al-Nassr face à Neom, au sein d'un secteur offensif sur lequel l'équipe compte pour s'imposer, tandis que les locaux abordent la rencontre avec de grandes ambitions pour déstabiliser leur adversaire et en sortir avec un résultat positif.

Voici la composition d'Al-Nassr :

Gardien de but : Bento Matheus.

Ligne défensive : Nawaf Boushal, Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya.

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Sámu Costa.









Un seul problème continue de hanter l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur de Neom, avant la rencontre tant attendue : le banc des remplaçants ne compte pas les noms capables de faire clairement la différence, les solutions de rechange solides se limitant à l'Irakien Haidar Abdulkarim et à Sami Al-Najei.

La rencontre revêt une grande importance pour les deux équipes dans le cadre de la lutte pour améliorer leur position au classement de la Roshan League, Al-Nassr cherchant à confirmer sa capacité à poursuivre la course, tandis que Neom espère tirer profit des facteurs du terrain et du public pour obtenir un résultat qui lui donnerait un élan fort dans son parcours en compétition.

Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien de Roshan League avec 19 points en 8 matchs, après avoir remporté 6 victoires, concédé un nul et subi une seule défaite, tandis que Neom se situe à la sixième place avec 16 points en 9 matchs, après avoir gagné 5 rencontres, fait match nul une fois et perdu 3 matchs.