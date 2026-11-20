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Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, et son homologue d'Al-Nassr, l'Australien Ange Postecoglou, ont dévoilé leurs compositions d'équipe pour le Clasico très attendu de la Saudi Pro League.

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Al-Ahli reçoit ce vendredi son rival historique, Al-Nassr, au stade Al-Inma de Djeddah, pour un match en retard de la 9e journée de Saudi Pro League.

Pušić a choisi d'aligner quatre joueurs étrangers pour attaquer Al-Nassr, emmenés par l'avant-centre anglais Ivan Toney. Il sera épaulé par les deux ailiers, le Portugais Francisco Trincão et le Brésilien Wenderson Galeno, ainsi que par le meneur de jeu arménien Eduard Spertsyan.

Le technicien néerlandais a décidé de laisser l'attaquant saoudien Firas Al-Buraikan à ses côtés sur le banc, notamment en raison de son retour tardif à Djeddah ce vendredi, après avoir assisté à la cérémonie des trophées des meilleurs d'Asie 2026, lors de laquelle il a vu le titre de meilleur joueur lui échapper au profit de l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de Tractor.

Pušić s'appuie également sur son solide bloc défensif, composé du gardien sénégalais Édouard Mendy et de la charnière formée par le Brésilien Roger Ibañez et le Turc Merih Demiral, épaulés par Saeed Baattiah au poste de latéral droit et Saad Balobaid sur le côté gauche.

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Au milieu de terrain, le Français Valentin Atangana retrouve naturellement sa place après s'être remis de sa blessure, avec Ziyad Al-Johani à ses côtés.

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La composition d'Al-Ahli :

Gardien : Édouard Mendy

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Défense : Saeed Baattiah, Roger Ibañez, Merih Demiral, Saad Balobaid

Milieu : Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana, Eduard Spertsyan

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Attaque : Francisco Trincão, Ivan Toney, Wenderson Galeno

De son côté, Postecoglou a opté pour un duo offensif en pointe pour Al-Nassr, composé de la star portugaise Cristiano Ronaldo et du Saoudien Abdullah Al-Hamdan.

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Les deux hommes seront accompagnés de l'autre star portugaise, João Félix, arrivé à Djeddah hier, jeudi, après avoir disputé avec sa sélection les deux rencontres face au Danemark et au pays de Galles en Ligue des nations 2027.

Abdullah Al-Khaibari dirigera l'entrejeu, aux côtés du troisième Portugais, Samu Costa, et du Brésilien Angelo Gabriel.

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En défense, le Brésilien Bento sera titulaire dans les buts en raison de la blessure de Nawaf Al-Aqidi. Devant lui, Nawaf Boushal et Awad Aman occuperont les couloirs, tandis que le Français Mohamed Simakan et l'Espagnol Iñigo Martínez formeront la charnière centrale.

La composition d'Al-Nassr :

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Gardien : Bento

Défense : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Awad Aman

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Milieu : Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Attaque : João Félix, Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo

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Al-Nassr occupe la troisième place du classement de la Saudi Pro League avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, et n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.

Al-Ahli, de son côté, pointe au sixième rang avec 21 points, glanés grâce à 7 victoires et 4 défaites, soit 9 points de retard sur Al-Hilal, solide leader.