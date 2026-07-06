Ronaldo : « Je pars la conscience tranquille… Et le Portugal n’avait encore rien gagné avant moi »

Malgré l’élimination tardive du Portugal à la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a gardé son calme et adressé un message posé aux supporters.

« El Don » a affirmé quitter la compétition sans aucun regret, reconnaissant que cette édition était sa dernière Coupe du monde, après la défaite de son équipe face à l'Espagne en huitièmes de finale sur le score de 1-0.

Il a souligné avoir donné le meilleur de lui-même tout au long du tournoi.

« Il nous a manqué un peu de chance », a-t-il confié aux journalistes dans la zone mixte après la rencontre, selon le site ojogo. « Nous avons encaissé un but dans les dernières minutes, et le match était globalement équilibré, mais c’est ça, le football. »

« J’ai la conscience tranquille… et je ne vais pas me précipiter »

Ému à l’issue de la rencontre, il a reconnu : « Il est normal que je sois triste après une élimination de cette manière, mais j’ai dit hier aussi que je ferais tout ce que je pouvais, et c’est ce que j’ai fait. Je pars la conscience tranquille, et la vie continue. »

Concernant son avenir, il a affirmé : « C’est vrai que c’était ma dernière Coupe du monde. Pour la suite, j’en discuterai avec ma famille et je ne prendrai aucune décision hâtive. »

Interrogé sur sa capacité à digérer cette élimination, il a conclu : « Je me réveillerai demain le même homme. J’ai gagné trois titres avec l’équipe nationale, alors que le Portugal n’en avait jamais remporté auparavant ; celui de 2016 reste le plus beau à mes yeux. Je me réveillerai serein, car demain est un nouveau jour. »

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Un message de reconnaissance

Il a également estimé que la Seleção das Quinas avait quitté la compétition face à l’un des grands favoris au titre, ajoutant : « Je pense que l’Espagne atteindra la finale, ou s’en approchera de très près. Nous avons donné tout ce que nous avions, et quand c’est le cas, il n’y a pas lieu de se plaindre. »

Il a également adressé un message de reconnaissance à l’entraîneur Roberto Martínez, qui a annoncé son départ après le match, en déclarant : « J’ai beaucoup apprécié de travailler avec lui. C’est un entraîneur formidable, et ce qu’il a apporté au Portugal a été extrêmement important. Il a remporté un titre avec nous, je le remercie pour tout ce qu’il a fait et je lui souhaite bonne chance. »

Le capitaine portugais a admis que l’élimination sur un but tardif était douloureuse, mais il a insisté sur sa fierté quant à la performance, concluant : « Je pars triste car le match aurait pu se terminer sur n’importe quel résultat, mais je pars aussi la conscience tranquille. »

Interrogé sur le conseil qu’il se serait donné avant son premier match de la Coupe du monde 2006, il a répondu : « Je lui dirais de toujours donner le meilleur de lui-même. Quand on fait cela, on part la conscience tranquille. Représenter la sélection a toujours été un immense honneur pour moi, et au final, j’ai ressenti de la tristesse, mais aussi du soulagement d’avoir tout donné. »

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