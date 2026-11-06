La décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale n'a pas été totalement surprenante dans les coulisses de la sélection portugaise, après que de nouvelles révélations ont fait état de tensions vives dans sa relation avec l'entraîneur Jorge Jesus, au point que le capitaine d'Al-Nassr a ignoré à trois reprises les appels de son entraîneur avant d'annoncer sa retraite.

Selon une source proche de Jesus citée par le journal saoudien " Arriyadiyah ", le différend entre les deux hommes n'était pas récent, mais s'était intensifié au cours de réunions qui les ont réunis, après que Ronaldo a campé sur sa position de refus de l'idée de s'asseoir sur le banc des remplaçants, alors que l'entraîneur s'apprêtait à redistribuer les rôles au sein de la sélection, conformément à sa vision de la prochaine étape.

La source a précisé que Ronaldo ne s'est pas montré disposé à accepter un rôle différent de sa place habituelle, puisqu'il a insisté lors de ses réunions avec Jesus pour ne pas entrer en remplacement d'un joueur, tandis que l'entraîneur s'est montré clair quant à la possibilité de modifier la nature du rôle de la star chevronnée avec l'avancée en âge et l'évolution de ses options techniques.

La tension s'est accrue après que Ronaldo a compris que Jesus s'orientait vers une priorité donnée à Gonçalo Ramos au poste d'attaquant titulaire, ce qui aurait rendu la tâche du capitaine d'Al-Nassr plus difficile pour conserver sa place dans le onze de départ, et l'aurait peut-être placé en dehors des plans de l'entraîneur lors de certains matchs.

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La source a révélé que Ronaldo n'a pas informé Jesus directement de son intention de prendre sa retraite internationale, mais qu'il a ignoré les appels de l'entraîneur à trois reprises, sans y répondre, ce qui a poussé ce dernier à anticiper que le joueur franchirait ce pas, même s'il n'a pas reçu de notification officielle de sa part concernant cette décision.

Les développements précédents avaient indiqué la difficulté d'un retour de Ronaldo en sélection au vu de la crise en cours, malgré le souhait de Jesus de récupérer ses services, tout en s'en tenant aux règles et conditions qu'il avait fixées pour diriger l'équipe, lesquelles étaient au cœur du différend entre les deux parties.

Des signes de détérioration de la relation entre les deux parties étaient déjà apparus, après des rumeurs faisant état de la difficulté d'un retour de Ronaldo dans les rangs de la sélection durant la période actuelle, la porte restant ouverte à un terrain d'entente mettant fin à la crise et ramenant le capitaine du Portugal au sein du groupe.

Mais le buteur historique a finalement tranché, annonçant sa retraite internationale jeudi à travers une vidéo publiée sur ses comptes "Instagram" et "X", mettant un terme à une carrière de 23 ans sous le maillot de la sélection de son pays, durant laquelle le Portugal a connu l'une des plus belles périodes de son histoire.